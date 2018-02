Rajoy recorrerà al TC una reforma de la Llei de la Presidència per investir Puigdemont

El PP acusa Arrimadas de ser una «estàtua de sal» i de convertir la seva «victoria» en quelcom «inútil»

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha avançat aquest dilluns als barons del seu partit –amb qui ha celebrat un dinar de feina a la seu del carrer Génova- que portarà al Tribunal Constitucional qualsevol reforma de la Llei de la Presidència de la Generalitat que tingui com a objectiu investir Carles Puigdemont. Segons ha explicat en roda de premsa posterior a la reunió el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, l’executiu espanyol està analitzant ja totes les variables per recórrer qualsevol dels passos que faci l’independentisme per dur a terme aquesta reforma. Maillo no només ha responsabilitzat els independentistes de la «paràlisi» que es viu a Catalunya, sinó també la líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, que s’ha convertit –ha dit- en una «estàtua de sal» i que ha transformat la seva «victòria» a les eleccions del 21D en quelcom «inútil».Catalunya ha obert la reunió del president espanyol amb els seus barons on –segons han afirmat els assistents- no s’ha parlat del creixement de Ciutadans a costa del PP que apunten les enquestes. El president espanyol ha criticat que els independentistes no facin passos per (en paraules de Maillo) donar solució a una qüestió molt senzilla» que és investir un president de la Generalitat «que no estigui perseguit per la justícia».En roda de premsa Maillo ha advertit que el govern espanyol pot fer unes coses «i altres no les pot fer», perquè «hi ha coses que depenen dels que formen part del Parlament». En aquest sentit, ha emplaçat d’una banda el president del Parlament, Roger Torrent, a «obrir ronda de contactes tan aviat com sigui possible» perquè la «paràlisi provocada» genera una situació «escandalosa» i «no podem estar esperant que l’independentisme es posi d’acord o deixi de posar-se d’acord».Per això ha demanat a Arrimadas que «faci alguna cosa per favor», perquè amb la seva negativa a presentar la seva candidatura per fer córrer els temps «sembla una estàtua de sal». «A que te por, a perdre la votació?», ha dit Maillo, que ha afirmat que molts ciutadans s’estan sentint «desenganyats» amb la seva «victòria» electoral.