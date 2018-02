L'ANC emprendrà accions legals contra RTVE per traduir 'valentes' per 'violentes' d'un comunicat seu

L'entitat demana una rectificació després que la traducció s'emetés en diversos informatius de la nit de diumenge

Es confirma que @RTVE va traduir "valentes" per "violentes" en diversos informatius d'ahir a la nit. Emprendrem les accions legals pertinents per exigir una rectificació pic.twitter.com/WP954pCCTl — Assemblea Nacional (@assemblea) 12 de febrer de 2018

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha anunciat que emprendrà accions legals contra RTVE després que TVE traduís 'valentes' per 'violentes' en les informacions relatives a un comunicat de l'entitat. Així ho ha explicat l'ANC a través de Twitter, on acompanya la piulada d'un vídeo de la notícia emesa al canal '24 horas' de RTVE sobre el comunicat que va emetre aquest cap de setmana l'entitat i on es pot llegir sobreimpressionat 'denunciem la inacció i programem mobilitzacions per a donar suport a accions violentes o per a exigir-les...'. Al comunicat original de l'entitat es deia 'accions valentes' i és per això que l'ANC assegura que emprendrà les «accions legals pertinents per tal d'exigir una rectificació».