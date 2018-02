Junqueras creu que l'Estat impediria manar a Puigdemont des de Bèlgica i apunta a Marta Rovira

Per altra banda, el líder d’ERC diu que ell encara és un candidat «vàlid» a la investidura però es mostra disposat a «totes les renúncies que calguin»

Actualitzada 12/02/2018 a les 14:37

Rovira, Mundó i Ana Rosa

El president d’ERC, Oriol Junqueras, ha posat en dubte, en una entrevista a Telecinco difosa aquest dilluns, que una presidència de la Generalitat liderada per Carles Puigdemont (JxCat) fos realment viable. «El problema no és si es pot o no –investir Puigdemont-, sinó si seria una presidència efectiva. I l’Estat espanyol mai permetria que fos una presidència efectiva. Aquí radica el problema», ha dit per escrit en resposta al qüestionari de la televisió. Junqueras, però, no es descarta a ell mateix com a possible candidat a la investidura, però sí contempla poder renunciar-hi sense inconvenients pel bé de l’independentisme. «Jo no he perdut els meus drets que se sàpiga, així que un candidat vàlid ho sóc segur, però d’entrada no em correspon a mi. La prioritat és recuperar el Govern. Sempre he estat disposat a totes les renúncies que calguin en benefici del col·lectiu, sempre que calgués», ha sentenciat.A l’entrevista, Junqueras es mostra satisfet amb el resultat electoral del 21-D, tant el dels republicans com el de l’independentisme en general, i se’n congratula d’haver-se presentat per separat. «Hem obtingut globalment el millor resultat possible. ERC va optar per buscar el vot dels no convençuts, per eixamplar, i aquest és el gran èxit», ha afirmat.Pel que fa a la seva situació a la presó, sembla que no té gaires expectatives de poder sortir en llibertat aviat, sobretot per l’actitud del sistema judicial. «L’aute judicial està ahí, és una resolució molt política que deixa poc espai a una defensa jurídica», retreu. A més, remarca que des que es van convocar les eleccions sembla evident que es va acceptar els efectes de l’article 155 i el seu cessament del Govern, i això no ha estat valorat pel jutge. «Jo m’he refermat amb el meu compromís amb la democràcia, la justícia i la no violència, com sempre. El 155? Tots vam acceptar participar en unes eleccions dictades sota aquest emparament, i ningú va seguir al Govern després del cessament. No és una qüestió de paraules, sinó de fets. I els fets, manen», ha dit.Junqueras, però, també critica que després de tot el que ha passat i amb l’independentisme tornant a ser majoritari al Parlament, el govern espanyol no vulgui seure a parlar. «És obvi que el diàleg no arriba perquè el govern espanyol el refusa. Fa uns dies Torrent va proposar diàleg a Rajoy i aquest el va rebutjar», ha comentat.Al Programa d’Ana Rosa, l’espai de Telecinco que ha publicat l’entrevista, han estat donant a entendre que Junqueras apostava per la secretària general d’ERC, Marta Rovira, per ser investida com a presidenta de la Generalitat. «Marta Rovira és un gegant, una persona en qui tots confiem», deia el líder dels republicans a l’entrevista. El problema, però, és que des d’ERC han desmentit que aquestes paraules fossin per respondre una pregunta sobre la investidura i, per tant, es tractaria d’una interpretació errònia del Programa d’Ana Rosa. Segons els republicans, Junqueras lloa Rovira en respondre a una qüestió que pregunta sobre si la secretària general o l’exconseller Carles Mundó serien possibles substituts d’ell al capdavant del partit. «Mundó és una persona excepcional. Però Mundó ha renunciat al seu escó de diputat.