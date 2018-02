Immobles, préstecs i cotxes, el patrimoni dels diputats de Tarragona

En el portal de transparència del Parlament de Catalunya s’han publicat les dades, que van des dels béns immobles, als préstecs hipotecaris

Un Jaguar o un veler

Els comptes de Puigdemont

Un cop constituït el nou Parlament de Catalunya, al portal de transparència de la cambra ja s’ha fet pública la informació referent a la declaració de béns de cada un dels 135 diputats, divuit dels quals són de la circumscripció de Tarragona. Entre les dades, destaca, per exemple, que la majoria dels representants tarragonins –un total d’onze– estan hipotecats, sent Teresa Pallarès, de Junts per Catalunya, la que més ho està amb una hipoteca de 300.000 euros, mentre que d’altres, com Lorena Roldán (Cs), Carlos Sánchez (Cs), Noemí Llauradó (ERC), Ierene Fornós (ERC), Eusebi Campdepadrós (JxCat), Mònica Sales (JxCat) i Yolanda López (CatComú-Podem) no disposen de cap hipoteca en el seu nom.Ferran Civit (ERC) destaca per tenir el nombre més alt de béns immobles, amb tres habitatges i un local i, d’herència, el 50% de dos habitatges, el 50% d’un local i dues finques rústiques. Per valor econòmic, però, sobresurt el nascut a Montblanc, Eusebi Campdepadrós (JxCat), amb uns béns immobles que superen els 220.000 euros. El sisè de Junts per Catalunya per Tarragona és, també, l’únic diputat de la demarcació amb participacions en societats mercantils: el 25% de Campdepadrós Gestoria SLP i el 25% de Campdepadrós Corredoria d’Assegurances SL. En canvi, el republicà Òscar Peris i exdelegat del govern a Tarragona tan sols disposa en el seu nom un garatge per valor de 9.000 euros.Entre les dades, també hi ha casos curiosos, com és el d’Albert Batet (JxCat), alcalde de Valls des de l’any 2008 i diputat al Parlament des del 2012, que tan sols té 5.000 euros en un compte i no disposa de cap immoble al seu càrrec. El que sí té són dos automòbils: un BMW 325, del 2005, i un Mercedes 200CDI Urban, del 2014. Francisco Javier Domínguez Serrano, de Ciutadans, també té una quantitat baixa de diners en un compte corrent (4.000 euros), però, alhora, disposa d’un habitatge al seu nom per valor de 170.400 euros.Els dos diputats socialistes també es mouen en xifres similars: Rosa Maria Ibarra disposa de 5.000 euros al seu nom, mentre que Carles Castillo, 4.000. A l’altra costat de la balança, qui més diners té en comptes bancaris és el republicà Ferran Civit, amb un total de 70.000 euros, seguit de Maialen Fernández (Cs), amb 59.000 euros, i Teresa Pallarès (JxCat), amb 45.000.Quant als caps de llista per Tarragona, el de Ciutadans, Matías Alonso, té al banc 21.351,94 euros, un préstec hipotecari de 56.672,63 euros, el 50% de dos habitatges i, com a automòbil, un VWolksvagen Tiguan Sport DSG 2.0 TDI 190 CV 4Motion, del 2016. Òscar Peris, el número u per ERC, disposa de 4.500 euros en comptes corrents, préstecs per un valor total de 136.000 euros, un garatge i dos automòbils: un Audi A3, del 2016, i una Vespa 125cc, del 2010. Pel que fa al cap de llista de JxCat per la circumscripció, Eusebi Campdepadrós, té al banc 6.914, 21 euros, el 50% d’un habitatge i el 20% d’altres immobles urbans, altres valors immobiliaris per 119.262,19 euros i un automòbil: un Citroën C4, del 2013 i no té préstecs en el seu nom.Quant a Rosa Maria Ibarra, del PSC, disposa 5.000 euros en comptes bancaris, el 50% d’un habitatge, un préstec hipotecari de 39.545,41 euros i un automòbil: un Fiat 500X. L’únic diputat per Tarragona del Partit Popular, Alejandro Fernández, té 32.000 euros al compte corrent, un habitatge amb valor de 95.000 euros, un automòbil –un Mazda CX7, del 2012– i un préstec hipotecari de 27.000 euros. El cas més auster és el de la diputada de Catalunya en Comú-Podem, Yolanda López, que tan sols té al seu nom el 50% d’un habitatge.A nivell català, destaquen dades com el Jaguar del qual disposa la diputada de Junts per Catalunya Laura Borràs, o el veler del líder dels populars Xavier García Albiol que, a més, té set immobles: 850.000 euros en tres cases, 45.000 en tres garatges i altres immobles urbans dels quals és propietari, en alguns casos, del 50%, i en d’altres, del 100%. En l’apartat de capital mobiliari té 120.000 euros en un dipòsit bancari i és administrador de la societat Incendo SL.D’altra banda, són curioses les dades de l’expresident de la Generalitat de Catalunya, qui tan sols té 10.885 euros en un compte al seu nom, tot i que el seu sou com a president ascendia a 139.585 euros bruts anuals. A més, és propietari al 50% d’un habitatge, adquirit l’any 2003 per un valor de 280.000 euros, té un préstec de 105.195 euros i un crèdit personal de 14.253.Pel que fa al PSC, el líder socialista Miquel Iceta és un dels diputats que disposa d’un dels patrimonis més elevats. És propietari al 100% de dues cases per valor de 570.000 euros. A més, té el 50% d’altres immobles urbans amb un valor cadastral de 15.221 euros. A això cal sumar, gairebé, 23.000 euros al banc, 130.658 en accions i 116.168 en altres valors, com fons d’inversió o títols públics. També té un Volkswagen Golf de segona mà. Finalment, té dos préstecs per valor de 261.000 euros.En el cas de Ciutadans, Inés Arrimadas té declarat un habitatge (93.000 euros) i un garatge (15.000), tots dos adquirits l’any 2017. Al compte bancari hi té 19.500 euros i té pendent un préstec de 2.222.El líder d’Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, declara el 50% d’un habitatge de 99.840 euros i el 100% d’altres immobles urbans per valor de 60.000 euros, a més de tenir, gairebé, 20.000 euros al banc, mentre que Xavier Domènech, d’En Comú Podemtan sols declara 17.889,21 euros en un compte.A la CUP, el líder de la formació, Carles Riera, posseeix el 100% d’una casa de 105.000 euros i el 50% d’una finca rústica, un cotxe, una moto i tres préstecs per valor de 108.000 euros.