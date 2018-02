Méndez de Vigo emplaça Torrent a elegir un president «real i efectiu» i rebutja la «pirueta» de Puigdemont

El portaveu del govern espanyol demana que es deixi de «fer el ridícul» i de «pertorbar la credibilitat de les institucions catalanes»

El portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, ha emplaçat aquest divendres el president del Parlament, Roger Torrent, a reunir-se amb els portaveus parlamentaris per designar un candidat «real i efectiu». Segons Méndez de Vigo, la possibilitat d’una presidència «simbòlica» de Puigdemont des de Brussel·les és una «pirueta» i una «burla» a les institucions. «El senyor Puigdemont no està a l’exili, sinó fugit de la Justícia, i aquestes coses són piruetes que no tenen cap base legal ni jurídica i que pertorben la credibilitat de les institucions catalanes», ha dit. Per aquest motiu ha demana que es deixi de «fer el ridícul» i ha apostat perquè el Parlament s’acomodi «al que hi ha». «El que ha de fer el president del Parlament és reunir els portaveus i, dins del marc legal, elegir un president amb totes les competències», ha dit.El portaveu del govern espanyol ha fet aquestes manifestacions a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres i poques hores després que s’hagi donat a conèixer l’informe dels lletrats del Parlament, que conclou que els terminis establerts per a la investidura d’un president i l’eventual convocatòria d’eleccions han quedat congelats com a mínim fins que el Tribunal Constitucional resolgui si accepta el recurs que va interposar el govern espanyol contra la nominació de Carles Puigdemont.Méndez de Vigo ha assegurat que el seu executiu «no ha tingut temps» d’examinar el contingut de l’informe dels lletrats, però ha insistit que la investidura, en tot cas, s’ha de produir dins dels marges establerts pel TC, que exclou la possibilitat que sigui telemàtica i, en el cas que sigui presencial per a Carles Puigdemont, la condiciona al permís previ del Tribunal Suprem. En tot cas ha emplaçat Torrent a reunir-se «tan aviat com sigui possible» amb els portaveus parlamentaris per proposar un candidat «dins dels límits» establerts pel Constitucional.El portaveu del govern espanyol ha afirmat també que ara per ara no té «cap opinió» sobre la possibilita que el Parlament acabi elegint com a presidenta de la Generalitat Elsa Artadi. Aquest, ha dit, és un tema que han d’abordar les forces polítiques amb representació al Parlament de Catalunya i al seu president que –ha insistit- ha de nomenar un candidat dins dels marcs establerts pel TC, que «són de sentit comú».Tal com va fer aquest dijous el president espanyol, Mariano Rajoy, Méndez de Vigo ha insistit que el seu executiu no té coneixement que s’hagi pagat cap factura del referèndum de l’1-O a través del FLA. Segons el portaveu, els controls imposats per al pagaments del «són rígids». Ha admès que «podria ser que hi haguessin factures no comptabilitzades», però ha afegit que ara per ara no hi ha «cap constància» d’aquest fet, i «algú» en té alguna prova ho hauria de fer públic.