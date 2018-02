L'Audiència de Tarragona reobre la causa per agressió policial l'1-O a la Ràpita

Els advocats dels ferits de Sant Carles de la Ràpita celebren que el tribunal provincial vulgui depurar responsabilitats més enllà d'identificar els agressors

L'Audiència de Tarragona insta al jutjat d'Amposta a reobrir el cas i iniciar la investigació en un dels casos de denúncia dels ferits de l'1-O a Sant Carles de la Ràpita, encara que el denunciant no hagi pogut identificar l'agressor. En l'auto del recurs, al qual ha tingut accés l'ACN, el tribunal provincial considera que la denúncia es va arxivar massa aviat i de forma precipitada. Des de l'equip d'advocats que representen els ferits l'1-O a la Ràpita han celebrat «el criteri» de l'Audiència de Tarragona, de no donar per sobreseïts els casos on les víctimes no puguin identificar l'agent o els agents que els haurien agredit. Els lletrats han destacat que amb aquesta instància al jutjat d'Amposta per reobrir les diligències i seguir investigant es podrà, també, depurar responsabilitats entre els caps que van ordenar aquelles carregues policials.Els magistrats de l'Audiència de Tarragona consideren «precipitada» la decisió del jutjat d'instrucció número 4 d'Amposta de fer un sobreseïment provisional de la denúncia d'un dels ferits en la jornada del referèndum a Sant Carles de la Ràpita, sense haver practicat prèviament «alguna diligència d'instrucció per esclarir els fets» i sense haver fet «un esforç d'investigació raonable i oportú». Des del tribunal provincial es resol que no està suficientment justificat l'arxivament del cas ni el fet de descartar la investigació, més enllà que la jutge d'Amposta argumenta que en la denúncia no es donen dades suficients per identificar els presumptes autors de les agressions.L'Audiència de Tarragona assenyala al jutjat d'Amposta que, d'acord amb el Tribunal Europeu dels Drets Humans i l'article 3 del Conveni Europeu del Drets Humans, s'exigeix «una investigació diligent i eficaç» en les denúncies per tortura i tracte inhumà i degradant on s'aprecien «indicis versemblants». Recorden els magistrats que «la tutela judicial efectiva impera per defensar un dret fonamental substantiu», com és el dret a no patir tractes inhumans o degradants, un tutela que «només es satisfà amb una investigació dels fets denunciats efectiva i suficient».Criteri satisfactori per als advocats defensorsPer als advocats dels ferits, la resolució d'aquest recurs de reforma és molt important perquè «marca el criteri» de l'Audiència de Tarragona per aquells casos en el quals no es pugui identificar als policies, presumptament responsables de les agressions, una identificació que no és fàcil en tots els casos. Els lletrats estan visionant i repassant nombroses imatges del fets de l'1 d'Octubre a Sant Carles de la Ràpita, i també a Roquetes (Baix Ebre), però els agents de la Guàrdia Civil porten el número identificatiu a l'esquena dels uniformes i no en tots els casos s'està podent determinar aquest TIP (Targeta d'Identificació Professional).Com ha apuntat José Canício, coordinador de l'equip d'advocats que ha posat l'Ajuntament la Ràpita a disposició dels ferits de l'1-O, és important que l'Audiència de Tarragona digui al jutjat d'Amposta que cal seguir investigant i practicar totes les diligències, «fins esgotar totes les possibilitats», per saber qui eren els agents que van actuar i qui els va ordenar fer-ho d'aquella manera.De fet, són diverses les denúncies, de les més de 60 presentades als jutjats de Tortosa i Amposta, que han estat arxivades sota l'argument que no s'hi identifiquen el responsables de l'agressió. Per això el col·lectiu de lletrats confia que hi haurà altres casos que podran recórrer a l'Audiència de Tarragona i es podran reobrir.Amb identificació o sense dels agents de la Guàrdia Civil, els advocats han defensat des de l'inici del procediment que també cal depurar responsabilitats sobre els caps que van donar les ordres sobre com fer aquelles actuacions policials i «identificar» de quina manera es va complir amb la resolució judicial del TSJC que ordenava aturar el referèndum «sense alterar la normal convivència ciutadana i sense fer un ús desproporcionat de la força».En el cas de Roquetes, hi ha 15 ferits que han denunciat en un únic procediment al jutjat de Tortosa. Tots ells ja han declarat i s'està esperant rebre un atestat de laGuàrdia Civil per seguir amb la instrucció.Els ferits de Sant Carles de la Ràpita, excepte un procediment on s'han unit 5 ferits, la resta de les 60 denúncies s'han presentat individualment. Els advocats reclamaven en el recurs de reforma a l'Audiència de Tarragona que tots els procediments relacionats amb els fets de l'1-O s'acumulin en un de sol però els magistrats han resolt que és una decisió competència de la jutgessa de la instrucció.Arrel d'aquestes denúncies, la jutge ha citat a declarar, el proper 14 de març, cinc agents de la Guàrdia Civil que sí s'han pogut identificar a les imatges de les càrregues policials de la Ràpita en qualitat d'investigats. El jutjat, en aquests casos, sí que ha reclamat informació sobre l'operatiu policial de l'1-O i els instruccions que es van donar als agents de la Guàrdia Civil que hi van participar.