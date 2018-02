JxCat registra en solitari una proposta per modificar la llei de Presidència

Finalment la formació del candidat fa la sol·licitud per via d'urgència sense arribar a un acord amb ERC

Sense acord amb ERC

Reforma del reglament

El grup parlamentari de JxCat ha registrat una proposta per modificar la llei de Presidència i investir el seu candidat, Carles Puigdemont, a distància. Així ho ha avançat el Diari ARA i han confirmat a l'ACN fonts de la formació independentista. JxCat ha registrat la proposta en solitari, ja que no s'ha arribat a cap acord amb ERC. La proposició de llei de modificació de la llei 13/20008 de la Presidència de la Generalitat i del Govern demana que es tramiti per lectura única i que s'admeti a tràmit i es qualifiqui amb caràcter d’urgència. A més, JxCat demana que es convoqui una sessió plenària per a votar-la, segons han explicat fonts de JxCat a l'ACN.La portaveu de JxCat, Elsa Artadi, signa la proposició de llei, que proposa l'afegitó d'un nou paràgraf en l'article primer 4.2 de la Llei 13/2008 de la presidència de la Generalitat i del Govern: «En cas d'absència, malaltia o impediment del candidat o candidata en el moment de presentar el programa de govern i sol·licitar la confiança del Ple del Parlament, aquest podrà autoritzar, per majoria absoluta, la celebració del debat d'investidura sense la presència o sense la intervenció del candidat o candidata». I afegeix que, en aquest cas, la presentació del programa i la sol·licitud de confiança de la cambra es podrà fer «per escrit o per qualsevol altre mitjà previst en el Reglament». «La votació que denegui l'autorització prevista en aquest paràgraf equivaldrà a una votació d'investidura als efectes de l'apartat 6è d'aquest article», conclou.A més, la proposició de llei de JxCat afegeix un tercer apartat a l'article 35 de la mateixa llei, on concreta que tots els òrgans col·legiats previstos en la norma es poden «constituir, convocar, celebrar les seves sessions, adoptar acords i remetre actes tant de forma presencial com a distància, llevat que el seu reglament intern reculli expressa i excepcionalment el contrari».També s'incorpora que, a les sessions que celebrin els òrgans col·legiats a distància, els seus membres podran trobar-se en «diferents llocs sempre que s'asseguri per mitjans electrònics, considerant també com els telefònics, i audiovisuals, la identitat dels membres o persones que els supleixin, el contingut de les seves manifestacions, el moment en què aquestes es produeixen, així com la interactivitat i intercomunicació entre ells en temps real i la disponibilitat dels mitjans durant la sessió». Entre d'altres, es consideren inclosos entre els mitjans electrònics vàlids el correu electrònic, les audioconferències i les videoconferències.Al llarg d'avui JxCat i ERC han reprès les converses, però en no haver-hi acord per a aquesta proposició de modificació de la llei de Presidència, la formació de Puigdemont ha fet via i ha decidit registrar igualment el text. De fet, des d'ERC admetien dimecres que veia dificultats i complexitat en la proposta per a reformar la llei de Presidència per permetre la investidura de Puigdemont. La Mesa del Parlament decidirà dimarts que ve si l'admet a tràmit.Segons fonts dels republicans, és imprescindible que la fórmula de la investidura sigui efectiva i creuen que una eventual modificació d'aquesta llei no seria viable perquè, a banda de l'eventual suspensió del Tribunal Constitucional (TC), la seva tramitació podria quedar encallada al mateix Parlament i els terminis es podrien allargar molt. Per ERC, cal prioritzar que hi hagi un acord per davant del calendari i insisteixen que s'ha d'anar cap a models que legitimin Puigdemont i alhora facin viable un Govern. Els republicans prioritzen arribar a bons acords que no pas tancar-los ràpid.D'altra banda, fonts de JxCat presents a les negociacions han exposat a l'ACN el seu ressentiment amb Esquerra, a qui acusen de portar el fre de mà posat. Des de la formació de Puigdemont opinen que els seus socis de viatge estan espantats, i lamenten que sembli que vulguin convertir la derrota del seu partit en una derrota de país. Així mateix, JxCat insisteix que des que Torrent va ajornar el ple d'investidura ERC no va més que recular.Queda pendent la negociació per a una proposta de resolució política que reconegui la legitimitat de Puigdemont i del Govern previ a l'aplicació de l'article 155. Des d'ERC reclamen un acord global que permeti aquest reconeixement, més enllà de tancar pactes puntuals. L'entesa per aquesta proposta de resolució podria arribar al llarg de la setmana que ve, segons fonts de les negociacions consultades.Per altra banda, JxCat va registrar ahir una petició a la Mesa, presidida pel president del Parlament, Roger Torrent, perquè activi la comissió de la reforma del reglament de la cambra, tal i com han informat fonts del grup. La Mesa -es reunirà dimarts vinent- i la Junta de Portaveus hauran de valorar aquesta petició. La comissió de la reforma del reglament és legislativa, és a dir, formaria part del grup de comissions que només es poden crear un cop s'ha format el Govern, però no està vinculada a l'executiu, tal i com han explicat a l'ACN fonts de JxCat, després d'haver consultats els lletrats del Parlament.La formació independentista sosté que la comissió del reglament no podria quedar vetada pel 155 precisament perquè, tot i tenir rang legislatiu, no està relacionada amb el Govern, de manera que ja es pot activar, en tenir un caràcter «permanent». Al seu torn, el PSC ha registrat avui un escrit a la Mesa perquè faci precisament el contrari, és a dir, no accepti la constitució d'aquesta comissió perquè és legislativa.