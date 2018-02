USPAC critica que Interior compri 12.500 medalles, «destinades a l’1-O», segons el sindicat

Actualitzada 08/02/2018 a les 21:02

La Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya (USPAC) ha mostrat públicament «indignació» davant el que consideren una negativa per part d’Interior de reconèixer la feina feta pels agents de totes les unitats que van participar en les actuacions referents als atemptats jihadistes del passat mes d’agost a Barcelona i Cambrils, on es van haver de lamentar 15 víctimes mortals, una de les quals a la ciutat tarragonina. La crítica l'ha fet avui el sindicat després de participar, al matí, al Consell de la Policia i trobar-se que havien estat retirats «tots els punts rellevants de l’ordre del dia», entre els quals hi havia la proposta de condecorar els agents per les actuacions del 17 i 18 d’agost, tal com explica el sindicat.Segons el portaveu d’USPAC, Josep Miquel Milagros, «que ens retirin el punt, significa que no volen ni sentir a parlar del tema». Alhora, destaca que, actualment, el Secretari General d’Interior és Juan Antonio Puigcerver, el també Secretari General Tècnic del Ministeri d’Interior. «Al cap i a la fi, les decisions depenen de Juan Ignacio Zoido, el Ministre de l’Interior», afegeix Milagros.El sindicat també recorda l’increment de medalles comprades per part del Ministeri, un total de 12.500, «més del doble que al 2017, i sense que hi hagi hagut un increment del nombre d’agents. Per tots aquells que van intervenir els dies dels atemptats no seran, i tot fa pensar que aniran destinades a l’operació Copèrnic (desplegament per l’1-O de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a Catalunya durant els passats mesos de setembre, octubre i novembre)», critica el portaveu d’USPAC. Davant d’aquest fet, el sindicat denuncia que «seria un insult no reconèixer als agents de totes les unitats que van participar tant el dia 17 a Barcelona, el 18 a Cambrils i en l’actuació a Subirats, on es va abatre l’últim terrorista». En aquest sentit, es recorda que «la ràpida actuació per part de cossos policials, equips d’emergència i bombers va evitar una tragèdia major» i que «es va fer front a una situació extraordinària, excepcional i extremadament complexa amb una professionalitat màxima».Aquesta, però, no és la primera ocasió en la qual una demanda perquè es condecorin els agents per l’actuació dels atemptats queda en l’aire. I és que, el passat mes de setembre, el Sindicat Autònom de Policia va adreçar un escrit adreçat a la Direcció General de la Policia fent aquesta petició i encara estan a l’espera de rebre una resposta. El que sí han rebut el Cos dels Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Urbana de Barcelona, la Policia Local de Cambrils i els serveis d’emergència és la Medalla d’Honor del Parlament de Catalunya, però els sindicats també volen un reconeixement «efectiu» per part d’Interior.