Puigdemont, sobre els regals als policies de l'1-O: «Franco estaria molt orgullós»

Agraeix irònicament a Hostetur i el govern espanyol el «merescut homenatge» als agents que «es van deixar la pell atemorint, perseguint, insultant, amenaçant i pegant» a catalans

Actualitzada 08/02/2018 a les 17:02

El candidat i diputat de JxCat, Carles Puigdemont, ha reaccionat a Twitter a la decisió de l’associació d’hotelers de Múrcia, Hostetur, de regalar estades vacacionals als agents de la Policia espanyola i la Guàrdia Civil que van participar a l’operatiu de l’1-O, entre els que hi ha els que van protagonitzar les càrregues als col·legis electorals. «Franco estaria molt orgullós», ha dit en una piulada, tot agraint, irònicament, a Hostetur, a la delegació del govern espanyol a Múrcia, als ajuntaments i al Ministeri de l'Interior que s’han felicitat per la iniciativa, pel «merescut homenatge als policies que es van deixar la pell atemorint, perseguint, insultant, amenaçant i pegant a ciutadans de Catalunya».210 agents de la policia espanyola i la Guàrdia Civil dels que es van desplaçar a Catalunya per aturar el referèndum de l'1 d'octubre podran gaudir d'un cap de setmana gratuït a la regió de Múrcia els pròxims 13, 14 i 15 d'abril gràcies a la iniciativa Hostetur, Associació d'Empresaris d'Hosteleria i Allotjaments Turístics de la Costa Càlida. Segons un comunicat de la delegació del govern espanyol a Múrcia, els agents estaran distribuïts en hotels i apartaments de Mazarrón, San Pedro del Pinatar, La Manga, Águilas, Los Alcázares, Los Narejos i Cartagena.La presidenta d'Hostetur, María del Mar Martínez, ha detallat, a través d'un comunicat, que podran gaudir d'aquest regal els agents i les seves parelles. «Això és un reconeixement al treball realitzat a Catalunya per les nostres Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat», ha indicat. «A més de diferents activitats d'oci i culturals, farem un sopar de reconeixement al qual assistiran els 420 agents i representants institucionals de la nostra regió», ha explicat. Martínez ha dit que Hostetur va prendre la decisió de premiar als agents a l'Assemblea General celebrada l'11 d'octubre. Un gest que, segons la presidenta d'Hostetur, es va decidir després «dels difícils moments i els greuges que van patir per les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat desplaçats a Catalunya amb motiu de la deriva independentista».La iniciativa va ser acollida amb entusiasme pel Ministeri de l'Interior i han estat els departaments de serveis socials de la policia espanyola i la Guàrdia Civil els encarregats d'adjudicar les estades.