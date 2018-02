Obren un expedient al mosso que acompanya Puigdemont a Brussel·les i l'aparten de la unitat d'escorta

L'agent s'haurà de reincorporar en tasques de seguretat ciutadana

Actualitzada 08/02/2018 a les 10:07

L'agent dels Mossos d'Esquadra que es troba amb Carles Puigdemont a Brussel·les ha estat expedientat després que la Divisió d'Afers Interns (DAI) del cos proposés obrir-li un expedient disciplinari a mitjans de gener i que el secretari general tècnic del Ministeri de l'interior, Juan Antonio Puiserver, signés aquesta ordre, segons ha avançat el diari 'Ara' i han confirmat fonts properes al cas a l'ACN. Després que aquest mosso ajudés el president destituït a burlar l'escorta oficial per marxar a Bèlgica a finals d'octubre, la DAI va obrir una informació reservada i se'l va apartar de la unitat especial d'escorta de forma preventiva. Aquest mosso va agafar un permís per hores extres i, un cop esgotat, ara es troba de vacances. Si decideix reincorporar-se, ho farà en tasques de seguretat ciutadana, on el van destinar després que l'apartessin de la unitat d'escorta, han assenyalat les mateixes fonts. L'agent podria ser sancionat un cop es resolgui l'expedient, però de moment es desconeix a quin càstig s'exposa.