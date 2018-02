La plataforma 'Catalunya i futur' busca definir una futura «república catalana»

Al novembre, a Tarragona i Tortosa es presentaran les conclusions del procés participatiu

Actualitzada 08/02/2018 a les 15:25

Un grup de professionals ha presentat avui la plataforma 'Catalunya i futur', que pretén ser un «congrés participatiu» per «definir» una futura «república catalana» de manera oberta i participativa, a partir d'una ponència base elaborada per unes 80 persones i que té més de 300 apartats.Al col·legi de Periodistes a Barcelona, els representants de 'Catalunya i futur' han explicat que el que es decideixi en aquesta plataforma serà presentat en un congrés el dos de desembre d'aquest any i en un altre d'àmbit internacional els dies 14 i 16 d'aquell mateix mes, del que sortirà l'anomenada 'Declaració de Barcelona'.El debat se centrarà en sis àrees, titulades 'Catalunya cap al món', 'Una societat cohesionada', 'L'equilibri amb la naturalesa', 'Un model econòmic sostenible, equitatiu i eficient', 'La governança' i'L'Estat, una eina al servei de les persones'.Segons ha explicat Núria Carrera, una de les representants del projecte, aquest neix des de la convicció de què cada vegada més «la política es fa des de les persones i ja no des d'estructures opaques» i, per tant, «Catalunya pot ser un espai innovador» en aquest sentit.El calendari previst és el següent: entre març i juliol es durà a terme el procés participatiu, entre juliol i setembre es farà la proposta de les conclusions, a l'octubre s'obrirà el procés d'esmenes en la pàgina web i al novembre -abans dels congressos- se celebraran cinc sessions de conclusions en setmanes consecutives a Lleida (Segrià), Tarragona (Tarragonès), Girona (Gironès), Tortosa (Baix Ebre) i Manresa (Bages).Eudald Martínez, un altre dels ponents, ha explicat que «Catalunya s'ha convertit en un camp experimental», doncs en aquest territori s'ha produït «una revolta de baix cap a dalt» que 'Catalunya i futur' vol materialitzar a partir d'aquesta iniciativa.Ha explicat que aquest projecte s'ha inspirat en el Congrés de Cultura Catalana, que va ser un conjunt d'activitats organitzades pel Col·legi d'Advocats de Barcelona encaminades en l'estudi i difusió de la cultura catalana, desenvolupades entre 1975 i 1978.El president del congrés, Eudald Carbonell, ha afirmat que és necessari un debat obert sobre el futur de Catalunya, on no hi hagi limitacions i on entre tots es pugui construir un futur col·lectiu que s'allunyi del règim del '78.«Volem que sigui un procés estimulant, que arribi al màxim de persones possible i per fer-ho tenim totes les eines telemàtiques que esperem explotar», ha dit Josep Ferrer, que ha informat que la iniciativa compta amb una pàgina web -a través de la qual es pot participar en els debats- i diverses xarxes socials.'Catalunya i futur' ja té planificats diversos actes, el primer dels quals serà el 13 de febrer i, amb el títol 'Pressió fiscal: més o menys?', comptarà amb la participació de Josep Maria Duran, Vicenç Navarro i Heribert Padrol.