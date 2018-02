JxCat demana a Torrent que activi la comissió de la reforma del reglament del Parlament

L'òrgan que tramita eventuals reformes de la normativa de la cambra té caràcter legislatiu però no està vinculada al Govern

Actualitzada 08/02/2018 a les 18:57

JxCat ha registrat una petició a la Mesa, presidida pel president del Parlament, Roger Torrent, perquè activi la comissió de la reforma del reglament de la cambra, tal i com han informat fonts del grup. La Mesa i la Junta de Portaveus hauran de valorar ara aquesta petició. La comissió de la reforma del reglament és legislativa, és a dir, formaria part del grup de comissions que només es poden crear un cop s'ha format el Govern, però no està vinculada a l'executiu, tal i com han explicat a l'ACN fonts de JxCat, després d'haver consultats els lletrats del Parlament. La comissió del reglament no podria quedar vetada pel 155 precisament perquè, tot i tenir rang legislatiu, no està relacionada amb el Govern, de manera que ja es pot activar, ja que s'entén que té un caràcter «permanent». Aquesta comissió és l'encarregada de tramitar eventuals reformes del reglament de la cambra.En l'escrit, registrat per la portaveu del grup, Elsa Artadi, se sol·licita que per tal de poder designar els membres de la Comissió del Reglament, es procedeixi, d'acord amb la Junta de Portaveus, a determinar el nombre de membres de totes les comissions que correspon a cada grup parlamentari.La normativa parlamentària estableix que la comissió «elabora i reforma el reglament del Parlament i té la condició de comissió legislativa», i que està formada pel president del Parlament -que la presideix-, pels altres membres de la Mesa i pels representants designats pels grups. El reglament també indica que el ple de la cambra, dins la setmana següent a la investidura del president de la Generalitat, per majoria absoluta, a proposta de la Mesa i de la Junta de Portaveus, ha d'acordar el nombre i l'àmbit de les comissions legislatives, que s'han de constituir dins la setmana següent a l'acord de creació.A més, el reglament també recull que el ple -també per majoria absoluta i a proposta de la Mesa i la Junta, o a iniciativa de dos grups parlamentaris o de la cinquena part dels membres del Parlament- pot acordar la creació o la dissolució de les comissions legislatives. Aquestes comissions s'han de reunir, com a mínim, una vegada al mes.La reunió de la Junta de Portaveus d'aquest dimarts va decidir, a proposta del PSC, activar el més aviat possible les sis comissions no legislatives del Parlament -la de l’Estatut del Diputat, la de la Comissió de Control de la CCMA, la del Síndic de Greuges, la de la Sindicatura de Comptes, la de Peticions i la de Matèries Secretes i Reservades-, perquè puguin funcionar. Queda pendent, però, decidir qui les presidirà de manera provisional i, sobretot, cal que els portaveus acordin quin número de membres assignen a cada grup a les comissions, donat que en funció de quina quantitat de diputats hi hagi, els independentistes podrien perdre la majoria en algunes d'elles.