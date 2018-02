Forn va denunciar davant Llarena que Pérez de Los Cobos va plantar els Mossos el passat 1-O

Va afirmar que els Mossos van complir els mandats judicials i que no eren un instrument per celebrar el referèndum

Actualitzada 08/02/2018 a les 10:10

L'exconseller d'Interior Joaquim Forn va denunciar davant el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena que el responsable de la coordinació dels cossos policials, Diego Pérez de los Cobos, va deixar plantats els Mossos en les reunions previstes per a l'1 d'octubre. Segons va relatar Forn en la declaració de l'11 de gener passat, Pérez de los Cobos va convocar quatre trobades al llarg de les jornada, la primera de les quals a les nou del matí, segons consta en l'àudio de la declaració que publica aquest dijous 'La Vanguardia'. A l'hora prevista, però, no es va presentar i l'aleshores major Josep Lluís Trapero li va recordar al responsable de la coordinació policial, aquest va assegurar que se n'havia oblidat i que li va comunicar que quedaven suspeses totes les trobades. Aquest fet va doldre a Forn ja que considerava que era una reunió important i que van ser apartats.En la seva declaració, Forn també va negar que els Mossos d'Esquadra van complir els mandats judicials i que no van actuar com a instrument per dur a terme la celebració del referèndum, tal com apunten alguns informes policials. «Ni se'm va demanar ni ho hagués acceptat. (...) En cap moment, ni he jugat a soldats ni he jugat a fer exèrcits ni res de res», va comentar Forn a Llarena, segons explica 'La Vanguardia' en la seva edició digital.D'altra banda, en la línia de la declaració de l'expresident de l'ANC, Jordi Sànchez, va subratllar que no s'esperaven «cap tipus de violència». «Ni la preveia ni la podia acceptar», va afegir l'exconseller, que també va criticar el desplegament de la «manera mediàtica» com ho va fer la policia espanyola i la Guàrdia Civil i va corregir unes declaracions en les què afirmava que la DUI no va ser simbòlica. En aquest sentit, va explicar que va rebre una queixa del Govern perquè no havia fet la interpretació «correcta» dels fets.Sobre les concentracions del 20 de setembre davant del Departament d'Economia, va comentar que li van traslladar que «no era recomanable carregar». «Es va buscar el moment oportú i la millor manera perquè sortís la comissió judicial. I crec que es va aconseguir», va dir.