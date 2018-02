Pesarrodona (ERC) denuncia persecució de la Guàrdia Civil per la foto amb el nas de pallasso

El regidor de Sant Joan de Vilatorrada ha rebut el suport d'unes 150 persones que s'han concentrat davant dels jutjats de Manresa

Actualitzada 07/02/2018 a les 11:17

El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, Jordi Pesarrodona (ERC), s'ha acollit al seu dret a no declarar aquest dimecres davant del jutjat d'instrucció número 2 de Manresa. Pesarrodona estava citat a declarar com a investigat per un presumpte delicte de desobediència pels fets de l'1-O a l'escola Joncadella del seu municipi.El regidor, que també és pallasso i actor de professió, ha estat rebut per unes 150 persones, entre ells diversos alcaldes i regidors d'ERC a la comarca del Bages. A la sortida dels jutjats, Pesarrodona ha dit que és una «bona notícia» que la jutgessa només vegi un delicte de desobediència i que, de moment, no hagi inclòs l'informe de la Guàrdia Civil, que atribueix al regidor els delictes d'odi i resistència. «Quan vaig veure entrar la Guàrdia Civil a Sant Joan vaig tenir clar que anaven a per mi», ha denunciat Pesarrodona, que atribueix la presència de la policia espanyola al municipi al fet que el 20 de desembre es fes una fotografia amb un nas de pallasso davant de la conselleria de Governació al costat d'un guàrdia civil que es va fer viral a les xarxes.