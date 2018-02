Núria Gibert no descarta repetir eleccions tot i que afirma que no és un escenari volgut per a ningú

Actualitzada 07/02/2018 a les 16:44

La portaveu del Secretariat Nacional de la CUP, Núria Gibert, ha obert la porta a la investidura de un president que no sigui el candidat de JxCat, Carles Puigdemont. En una entrevista a La Xarxa aquest dimecres al matí, la dirigent anticapitalista ha afirmat que si la formació independentista més votada el 21-D proposa un altre nom els cupaires podrien donar-hi suport: «Això no va de persones, sinó de milions» i «no s'acaba el món ni el procés en una sola persona», ha afegit. D'altra banda, Gibert no ha descartat que s'hagin de repetir eleccions si no hi ha un acord final per a la investidura, tot i que ha deixat clar que no és un escenari volgut per a ningú.Sobre la candidatura de Puigdemont, la portaveu del Secretariat Nacional de la CUP ha insistit que restituir el líder de JxCat és important perquè té «tota la legitimitat», però ha reiterat que qui vulgui focalitzar el procés en una sola persona s'equivoca. Així, Gibert defensa que cal tenir algun pla B preparat per a «qualsevol moment». «Si no pot ser Puigdemont, o no pot ser en l'efectivitat que hauria de ser, pensem alternatives», ha sentenciat, per després argumentar que aquestes vies han d'estar «sempre» damunt la taula. És la primera vegada que la CUP obre la porta a investir un president que no sigui Puigdemont, ja que fins ara sempre havia dit que només contemplen restituir el president «legítim».