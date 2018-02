La CUP envia als militants la proposta de JxCat per investir Puigdemont el 18 de febrer

ERC assegura que no se li ha traslladat cap data concreta per a la investidura

Actualitzada 07/02/2018 a les 14:37

La CUP ha enviat a la militància una proposta de JxCat que fixa el 18 de febrer com a data per investir Carles Puigdemont al capdavant del Consell de la República des de Brussel·les. A més, segons ha avançat La Vanguardia, el document també planteja una altra sessió d'investidura al Parlament per als dies 21 o 22 de febrer, quan Puigdemont seria escollit president de la Generalitat. El document també obre la porta a investir a la cambra catalana un altre candidat de JxCat, si la de Puigdemont no és possible. Des de la CUP entenen que és una proposta de JxCat i, per tant, que hauria de ser aquest grup parlamentari qui donés els detalls. Fonts de la CUP confirmen que han traslladat a la militància el document que s'ha filtrat aquest dimecres a la premsa i insisteixen que no valoraran cap proposta fins que estigui acordada conjuntament per JxCat i ERC. Per la seva banda, fonts dels republicans asseguren que no se'ls hi ha fet arribar la proposta del 18 de febrer.Segons el document de la CUP avançat per La Vanguardia, JxCat proposa una reforma de la llei de presidència que permetria investir Puigdemont a distància des del Parlament. En canvi, la 'investidura' des de Brussel·les seria el 18 de febrer a través d'una assemblea de càrrecs electes i que situaria Puigdemont al capdavant del Consell de la República.Ara bé, en el document també s'admet que si aquest procés no és possible s'investiria un altre candidat de JxCat, del qual no concreten el nom. Sobre aquest últim punt s'afegeix: «Tota la proposta versa sobre la idea que aquesta última possibilitat implicaria que la Presidència a Barcelona tingués un caràcter simbòlic obeint els mandats de Brussel·les», segon detalla l'Ara.Finalment, el document dels cupaires que recull la proposta de la llista de Puigdemont també posa sobre la taula una proposta de resolució per fer un reconeixement al Govern «legítim» i invocar el referèndum de l'1 d'octubre i la posterior declaració d'independència del 27 d'octubre. El document fixa que aquesta proposta de resolució es podria votar al Parlament el 8 o 9 de febrer.La CUP assegura que s'han limitat a traslladar la proposta de JxCat a la militància i que no valoraran cap proposta fins que estigui acordada entre la llista de Puigdemont i ERC.