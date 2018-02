El president del Parlament visita Junqueras, Forn, Sànchez i Cuixart aquest dijous

Torrent recorda que al discurs de constitució de la cambra ja va afirmar que defensaria els drets dels 135 diputats que la formen

Actualitzada 07/02/2018 a les 20:32

El president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, visitarà aquest dijous als centres penitenciaris d'Estremera i Soto del Real el vicepresident del Govern cessat per l'article 155 i diputat per ERC Oriol Junqueras; l'expresident de l'Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) i diputat per Junts per Catalunya Jordi Sànchez; el conseller cessat Quim Forn, i el president d'Òmnium Cultural Jordi Cuixart. Tots quatre es troben en presó preventiva. L'objectiu de la visita és poder defensar els drets dels 135 diputats que conformen la cambra catalana, tal com Torrent va expressar al seu discurs a la sessió constitutiva. El president pretén poder tenir un diàleg «franc, continuat i tranquil» amb els dos diputats de la cambra i, a la vegada, poder conversar també amb Forn i Cuixart.Torrent es reunirà amb Junqueras i Forn a la presó d'Estremera a partir de les nou del matí i, al sortir farà una breu declaració als mitjans de comunicació. Posteriorment, es reunirà a Soto del Real amb Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.