Citen a declarar els primers agents de la policia espanyola per l'1-O

El jutjat d'instrucció número 7 admet a tràmit la querella de tres persones que van resultar lesionades a l'escola Mediterrània

Actualitzada 07/02/2018 a les 19:18

El jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona ha citat a declarar com a investigats un subinspector i un agent de la policia espanyola per les càrregues de la jornada del referèndum de l'1 d'octubre després d'admetre a tràmit les querelles de tres persones que van resultar ferides per aquesta actuació a l'escola Mediterrània, a la Barceloneta. És la primera vegada que dos agents d'aquest cos hauran de donar explicacions sobre l'operatiu policial de l'1-O a Barcelona i ho faran pels presumptes delictes contra la integritat moral per part de funcionaris públics i per lesions, amb agreujant d'abús de superioritat. L'advocat Andrés García Berrio, d'Irídia - Centre per a la Defensa dels Drets Humans, que representa les querellants, s'ha mostrat «satisfet» per la resolució, que considera «un pas endavant per acabar amb la impunitat i establir un procés de veritat, justícia i reparació» de l'1-O.El jutge que investiga les càrregues policials de l'1 d'octubre també vol escoltar el coordinador del dispositiu, Diego Pérez de los Cobos, com a testimoni, i ha demanat una còpia de les comunicacions entre el centre de comandament de l'operatiu i els agents sobre el terreny, dues diligències que demanava Irídia. García Berrio ha destacat que els agents es van poder identificar a través de les imatges gravades i gràcies a la xarxa de 'Som defensores', que agrupa diferents col·lectius, i el treball d'Irídia.