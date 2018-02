Anna Gabriel declararà al Suprem finalment el 21 de febrer

El jutge Llarena accepta la petició de la defensa de l'exdiputada de la CUP de traslladar la seva declaració

Actualitzada 07/02/2018 a les 15:33

L'exdiputada de la CUP, Anna Gabriel, declararà al Tribunal Suprem el 21 de febrer a les 9:30 hores i no el dia 14 a les 11 hores com la data de citació fixada inicialment, juntament amb l'expresidenta de la CUP al Parlament, Mireia Boya. El magistrat Pablo Llarena ha acceptat la petició de la defensa de Grabriel de retardar fins al 21 de febrer la declaració com investigada pel delicte de rebel·lió. No obstant, Llarena manté la citació de Mireia Boya per al 14 de febrer.El dia 19 de febrer serà el torn de la coordinadora del PDeCAT, Marta Pascal, i de la secretària general d'ERC, Marta Rovira.Finalment, tancaran les citacions el dia 20 l'expresident de la Generalitat i expresident del PDeCAT, Artur Mas, i la presidenta de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), Neus Lloveras.