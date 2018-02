Tardà compara la Justícia espanyola amb la de l'apartheid a Sud-Àfrica

També ha denunciat «l’abús de poder» de l’Estat, que ha actuat a Catalunya «amb violència»

Actualitzada 06/02/2018 a les 19:48

El portaveu d’ERC al Congrés dels Diputats, Joan Tardà, ha comparat aquest dimarts «per la seva crueltat» la Justícia espanyola amb la de l’apartheid del govern de Sud-Àfrica «que va condemnar a cadena perpètua Nelson Mandela», i ha denunciat «l’abús de poder» de l’Estat, que ha actuat a Catalunya «amb violència» i que atia el «prejudici anti-català». Tardà ha recordat que ni tan sols la Justícia britànica es va atrevir a acusar Ghandi de rebel·lió per defensar la independència de la Índia, i ha apuntat que els jutges espanyols han infringit «drets fonamentals» amb la pretensió de tancar a presó els líders independentistes. «Constatem que el govern espanyol continua pensant que només hi ha una solució repressiva davant la demanda catalana», ha afirmat Tardà, que ha assegurat que la seva formació aposta per un «diàleg bilateral».Tardà ha fet aquestes manifestacions al Congrés dels Diputats, on ha presentat una moció d’ERC que demana el reconeixement dels resultats del 21D i l’obertura d’un «diàleg bilateral» entre els governs català i espanyol «per assolir una resolució democràtica a les demandes expressades de manera permanent a Catalunya». El portaveu dels republicans ha denunciat «l’espiral repressiva i autoritària» de l’Estat, que prepara «una causa general contra l’independentisme». Ha recordat que aquest «abús de poder» de l’Estat és el que va fer que bona part dels catalans apostessin per a desobediència civil «com a últim recurs».La iniciativa dels republicans ha suscitat la reacció del Grup Socialista, que ha registrat una esmena de substitució que defensa la necessitat que Catalunya disposi «tan aviat com sigui possible» d’un president «que pugui legalment exercir les seves funcions» i defensa que el Govern de la Generalitat ha d’actuar «conforme als principis de legalitat i lleialtat institucional». Amb tot, el PSOE també demana al govern espanyol que s’obri al «diàleg institucional» amb la Generalitat per «abordar i solucionar els problemes que afecten específicament a la ciutadania de Catalunya».Tardà ha rebutjat de ple l'esmena del PSOE, que no s'ha sotmès a votació. Lamuà (PSC): «El que no va aconseguir una dictadura no ho aconseguiran vostès».En la defensa d’aquesta esmena, el diputat del PSC Marc Lamuà ha assegurat que l’independentisme «no té ni la meitat dels vots» a Catalunya i va proclamar la independència sense cap «legitimitat». Segons Lamuà, ERC ha respectar la «majoria no independentista» i intentar restaurar el «dany irreparable que ha fet a les institucions catalanes» i la «vulneració dels drets bàsics dels catalans». «Deixin de maltractar les institucions catalanes. El que no va aconseguir una dictadura no ho aconseguiran vostès», ha dit Lamuà, que ha acusat ERC de «tenir por de veritat» i fer «seguidisme» de Puigdemont.El portaveu del PDeCAT, Carles Campuzano, ha recordat que el 155 va ser «rebutjat per una immensa majoria de la societat catalana» i «derrotat» a les urnes. Ha convidat els contraris a la independència «a sumar el 48% dels vots a Catalunya» i ha denunciat que l’Estat «no està respectant» els resultats del 21D, com ho demostren «les maniobres al Tribunal Constitucional per provar d’impedir la investidura de Puigdemont». Segons Campuzano, aquests intents de torpedinar l’elecció de Puigdemont «forma part dels episodis més vergonyosos de la democràcia espanyola» perquè busca «pervertir el resultat de les eleccions». «De nou la qüestió catalana posa de manifest els límits de la democràcia espanyola», ha dit, i ha fet aparèixer aquesta «cultura autoritària» que «aboca l’Estat espanyol a la degradació de la democràcia» que denuncia The Economist.La iniciativa ha obtingut el suport del PNB. Els seu portaveu, Aitor Esteban, ha afirmat que el fet que TVE hagi ofert aquest dimarts en directe una roda de premsa del 'president de Tabàrnia a l’exili' demostra que s’han superat tots els límits. Esteban ha recordat que més del 50% dels catalans estan a favor del dret a decidir. Ha criticat la vulneració de l’Estat de dret per part dels tribunals, que avancen penes de presó que fins i tot són anunciades pel ministre de Justícia. «No entenc que al president Puigdemont no se’l pugui elegir, perquè té tots els seus drets», ha dit Esteban, que ha acusat l’Estat de conxorxar totes les seves institucions per impedir-ho.La resposta més virulenta a Tardà l’ha servit el portaveu de Ciutadans, Juan Carlos Girauta, que ha recordat que Ciutadans «va guanyar les eleccions a Catalunya» i ha acusat els independentistes «d’assenyalar» els càrrecs de Ciutadans com «l’enemic interior» a Catalunya. Ha afirmat que la bandera independentista és «una bandera d’odi» i ha negat que Catalunya sigui «una nació». Per això ha demanat a les forces constitucionalistes que continuïn «donant la batalla intel·lectual i política a l’independentisme» i ha insistit a demanar la reforma de la llei electoral.El diputat d’En Comú Podem Josep Vendrell ha anunciat el vot a favor de la seva formació a la iniciativa i ha acusat Ciutadans de ser «el bomber piròman» que posa «més llenya al foc». Segons Vendrell, la moció implica que l’independentisme abandona la «via unilateral» i aposta pel «diàleg» des del «respecte a la pluralitat». En tot cas ha afirmat que el primer pas que cal fer és «recuperar el govern» i «reconciliar la societat». En tot cas ha afirmat que cal «una presidència i un govern, i no dues presidències i dos governs». «Amics d’ERC, hauren de dir prou a les pressions i xantatges de Junts per Catalunya perquè hi ha problemes que no poden esperar», ha dit.La diputada del PPC Alícia Sánchez-Camacho ha ironitzat sobre el fet que ERC demani «diàleg» després de «vulnerar les lleis» i provar de fer «un cop a la democràcia i a les institucions». «Vostè ve a parlar de diàleg mentre negocien a Brussel·les crear un consell de la República» i «la vulneració de les lleis» per tirar endavant el «cop d’Estat», ha dit Sánchez-Camacho. L’expresidenta del PPC ha afirmat que Rajoy ha «garantit la legalitat» a Catalunya, mentre Puigdemont «fuig de la Justícia» i es comporta com un «covard».