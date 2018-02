Tabàrnia convoca la seva primera manifestació a Barcelona per al 25 de febrer

Boadella, que nomenen el seu 'president en l’exili', ha augurat que el 'proces' acabarà «malament o molt malament» i «durarà molt temps» i ha titllat Carles Puigdemont d’«aprofitat, que va d’un costat a l’altre»

Actualitzada 06/02/2018 a les 15:07

Els impulsors de Tabàrnia, plataforma contrària al secessionisme, han convocat per al proper 25 de febrer la seva primera gran manifestació a Barcelona en defensa de la llibertat i ho han fet en una atapeïda roda de premsa a Madrid, protagonitzada pel seu 'president a l’exili', Albert Boadella.En la conferència de premsa, Boadella ha augurat que el procés acabarà «malament o molt malament» i «durarà molt temps» i ha titllat Carles Puigdemont d’«aprofitat, que va d’un costat a l’altre». «Ni tan sols no és un bon còmic, en un escola de pallassos seria rebutjat, no seria ni un bon alumne», ha dit.Boadella ha assegurat, en to irònic, que ell és «el legítim president i l’honorable» i ha subratllat que Tabàrnia no vol trets diferencials com promouen els independentistes: «Volem ser iguals que els senyors de Saragossa, de Càceres, de Marsella i fins i tot de Brussel·les».El president de Tabarnia ha cridat a participar en la manifestació del proper dia 25 a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, a les 12.00 hores, que comptarà amb una ofrena floral a Rafael de Casanova (l’últim conseller en cap de la ciutat comtal, un referent del catalanisme i «un patriota espanyol» per als convocants ).A més hi haurà una copla de sardanes que interpretarà l’himne nacional espanyol i aquí Boadella ha recordat que quan s’entona el «Viva Tarbàrnia» és el mateix que dir «Viva Espanya».Sobre la taula dels compareixents en la conferència de premsa, Boadella ha col·locat un patinet a fi de ridiculitzar «l’ínfim nivell polític» dels independentistes, en al·lusió a Eduard Pujol diputat de Junts per Catalunya que recentment va denunciar que algú seguia els seus moviments sota la disfressa d’un patinador.Acompanyat del portaveu de Tabàrnia, Jaume Vivas i el membre de 'Barcelona is not Catalonia' Miguel Martínez, també ha posat èmfasi en el «nyap teatral» que protagonitzen els independentistes, amb reunions secretes més pròpies d’una lògia maçònica que d’un govern democràtic.També ha deixat clar que Tabarnia «va molt seriosament», ha demanat públicament perdó per què el tema de la independència: «ens tempti molt farts» i ha assegurat que la plataforma només desapareixerà «quan Catalunya torni a la normalitat».«Catalunya viu un moment insuperable el que quin la comèdia domina a la tragèdia autèntica que existeix» ha dit el dramaturg que ha subratllat l’«empobriment» galopant en la comunitat.Boadella ha augurat que si es continua així a Catalunya en pocs anys s’arribarà «al tercermundisme» i ha defensat que Tabàrnia és aquí per «salvar la situació davant el conte del dret a decidir».«Els de Tabàrnia som els anticossos davant d’aquesta immensa epidèmia i l’única teràpia possible, més que els 155 i les presons, que tampoc no estan de més i són enormement pedagògiques», ha afegit.El dramaturg ha reivindicat «ser de Tabàrnia. Això m’omple d’orgull» i ha comentat que els tabarneses no tenen la «rialleta diferencial» que caracteritza a expresidents com Jordi Pujol o Artur Mas, «que és el somriure estrenyent el cul».