Sáenz de Santamaría titlla «d'impossible i ridícul» el pla de JxCat per a la investidura de Puigdemont

La vicepresidenta demana a Arrimadas que «s’arrisqui» i «doni la batalla» a Catalunya

Actualitzada 06/02/2018 a les 10:47

«Amb el 155 els ajuntaments cobren abans i es fa política social»

Demana a Ciutadans que actuï

La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ha titllat aquest dimarts d’«impossible i ridícul» el pla de Junts per Catalunya (JxCat) per desbloquejar la investidura de Puigdemont mitjançant una bicefàlia. Segons Sáenz de Santamaría la iniciativa respon només a una «megalomania absurda» del president destituït i és una mostra de la «manca de respecte» dels independentistes a la societat catalana, que «els ha deixat d’importar fa molt de temps» i que busquen només la restitució de la figura de Puigdemont. Puigdemont, ha advertit Sáenz de Santamaría, «no pot ser president» i tampoc «viurà a costa dels catalans», perquè els expresidents «tenen una assignació però han de complir algunes obligacions». Sáenz de Santamaría ha fet aquestes manifestacions en una entrevista a Telecinco on també ha demanat a la líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, que «s’arrisqui» i «doni la batalla» a Catalunya.La vicepresidenta ha afirmat que les reunions que els independentistes estan celebrant a Brussel·les «són per salvar el tipus a un senyor que ha incomplert la llei i s’ha fugat» però que en realitat «només té possibilitat de complir amb la justícia o retirar-se fins que sigui reclamat». Puigdemont, ha dit, «no és prou valent com per dir que ha fet això amb totes les conseqüències» i tornar a l’Estat per assumir-les.En aquest sentit, ha advertit que si el president del Parlament, Roger Torrent, assumeix que una assemblea d’electes investeix Puigdemont «serà el primer president del Parlament que el que faci és assumir que el Parlament no és el lloc per elegir el president de la Generalitat», un fet que «pot deixar bastant tocada la institució que presideix».Mentrestant, segons Sáenz de Santamaría, continua en aplicació l’article 155, que es tradueix en el fet que «els ajuntaments cobren abans» i «es fa política social a Catalunya».Malgrat les crítiques que han generat les manifestacions del ministre Catalá sobre com actuarà el Tribunal Suprem, Sáenz de Santamaría ha insistit en aquests direcció i ha advertit Puigdemont que «no té massa temps» perquè «quan el processin se li suspenen els seus drets polítics» i «això s’ha acabat».Per contra, ha negat taxativament que ella mantingués contactes amb el president del Tribunal Constitucional durant la deliberació dels magistrats sobre l’admissió a tràmit del seu recurs contra la investidura de Puigdemont. «És fals. Jo no he parlat amb el president del TC. El que ha fet aquest govern és treballar a Catalunya com la resta de les CCAA».Sáenz de Santamaría també ha aprofitat l’entrevista per demanar a Ciutadans que actuï a Catalunya «i que no sigui sempre el govern de Madrid qui ha de fer coses, que les fa i assumeix risc». «Quan no gestiones no assumeixes riscos, però governar es pensar en el futur del teu país», ha dit Sáenz de Santamaría, que ha recordat que «molta gent va fer un vot útil a Catalunya» i «per respecte a aquesta gent que va votar útil siguem útils, fem coses, proposem coses».Ena quest sentit ha emplaçat Arrimadas a «arriscar-se» i «donar la batalla». «Arrimadas s’hagués hagut de moure per a al investidura i dient a Torrent què hi ha darrere, i que tot això perjudica Catalunya». Fent-ho així, ha dit, «tindria la confiança del govern [espanyol] i jo estaria encantada de poder ajudar els partits constitucionalistes a posar en marxa idees i projectes».