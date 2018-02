JxCat estudia canviar la llei de Presidència per desbloquejar la investidura de Puigdemont

Les forces independentistes exploren diverses vies, com ara tenir un Govern a Brussel·les i un altre executiu gestor a Catalunya, sense descartar encara la votació a distància

Actualitzada 06/02/2018 a les 08:57

L'independentisme continua explorant diverses vies per desbloquejar la investidura de Carles Puigdemont. Una de les opcions que estudia JxCat és canviar la llei de Presidència, segons han indicat fonts coneixedores de les negociacions. La modificació legal es produiria abans de la sessió d'investidura del candidat, i podria permetre que Puigdemont fos investit a distància, és a dir, des de Brussel·les. Així mateix, els canvis a la llei de Presidència també podrien servir per avalar una fórmula bicefàlia de l'executiu. És a dir, amb un Govern a la capital belga encapçalat per Puigdemont -que rebutja del tot ser investit de manera simbòlica i tenir càrrecs tan sols honorífics- que liderés la gestió política, i un altre executiu a Sant Jaume, amb funcions gestores.