Dastis: La crisi de Catalunya va afectar «de manera fugaç» a la imatge d'Espanya

«Gràcies a la manera en què s'ha abordat la qüestió, Espanya segueix sent reconeguda com: una democràcia plena i un país obert, integrador, ric i plural»

Actualitzada 06/02/2018 a les 17:45

El ministre d'Afers Exteriors, Alfonso Dastis, ha assegurat avui que la crisi catalana ha afectat «de manera fugaç» a la reputació d'Espanya a la resta del món. El ministre ha reaccionat així al ser preguntat per si l'ocorregut a Catalunya des del passat 1 d'octubre ha afectat la imatge exterior d'Espanya.Dastis s'ha mostrat convençut que «gràcies a la manera en què s'ha abordat la qüestió, Espanya segueix sent reconeguda com: una democràcia plena i un país obert, integrador, ric i plural».L'alt comissionat per a la Marca España, Carlos Espinosa de los Monteros, ha explicat que durant la primera meitat del 2017 la imatge d'Espanya a l'exterior «continuava el seu camí de millora a quasi tots els índexs que es publiquen».No obstant això, l'ocorregut la segona meitat de l'any a Catalunya «ha afectat clarament; afortunadament en menor mesura del que pensàvem», el que ha permès a Espanya mantenir-la als 20 primers llocs «de tots els rànquings més importants», ha afirmat.