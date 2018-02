Millo emplaça Torrent a obrir una nova ronda de contactes per investir un candidat «net de tota causa judicial»

El delegat del govern espanyol a Catalunya insisteix que Puigdemont «no reuneix els requisits per ser investit» president

«El 155 ha permès reactivar la Generalitat»

El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha demanat aquest dilluns al president del Parlament, Roger Torrent, que reobri les converses amb els grups parlamentaris per poder proposar un candidat a la presidència de la Generalitat que estigui «net de tota causa judicial». En aquest sentit, Millo ha insistit que el candidat i líder de JxCat, Carles Puigdemont, «no reuneix els requisits per ser investit» i que cal que els grups polítics reconeguin que la situació requereix posar un altre nom damunt la taula. En declaracions als mitjans des de Tarragona, el delegat ha defensat que Catalunya necessita «quan abans millor» un nou president «que es comprometi a treballar complint la legalitat democràtica vigent, i un nou Govern legalment constituït», per poder aixecar l’aplicació de l’article 155 de la Constitució.Millo ha considerat que la investidura s’ha de produir al més aviat possible perquè Catalunya necessita «una situació de plena normalitat» i que «finalitzin les mesures extraordinàries -en al·lusió a l’aplicació de l’article 155- que avui encara estan en vigor». Segons el delegat del govern espanyol, cal un president i un Govern que compleixin la legalitat i que generin certesa i estabilitat i contribueixin al creixement econòmic i a la creació d’ocupació.En aquest sentit, ha afirmat que «quan abans» el president del Parlament reobri les converses amb els grups parlamentaris per poder proposar un candidat «que compleixi els requisits», serà «molt millor per a tothom» ha dit, perquè això «és el que la gran majoria de catalans demanen i el que el govern d’Espanya també vol».Segons Millo, un escenari de noves eleccions suposaria «complicar encara més les coses» i ha tancat la porta a la possible investidura de Puigdemont. «Avui en dia, no reuneix els requisits avui per poder-se sotmetre a un debat d’investidura», ha etzibat.Davant d’aquest escenari, el delegat del govern espanyol ha demanat a les formacions sobiranistes que reconeguin la situació i posin «damunt la taula» el nom d’una persona «que estigui neta de tota causa judicial i que es pugui dedicar, com abans millor, a governar a Catalunya». En aquest sentit, Millo ha recordat que Artur Mas no va poder ser investit el 2015 i que, al seu lloc, ho va ser Puigdemont, a qui «ningú no havia votat». «Hi ha almenys 70 diputats que formen part dels grups parlamentaris que volen un acord per formar govern», ha recordat.D’altra banda, el delegat del govern espanyol a Catalunya ha rebutjat les acusacions que l’article 155 ha impactat negativament en àmbits com la Salut. «La seva aplicació va permetre reactivar una Generalitat que estava parcialment paralitzada com a conseqüència de que l’anterior Govern només pensava en estructures d’Estat i s’havia oblidat de les estructures socials i econòmiques», ha respost.Millo ha admès que, davant la poca execució inversora en els àmbits de la Salut, Educació i Justícia en relació a exercicis anteriors, el govern espanyol ha «desbloquejat» la Generalitat amb el 155. El delegat ha defensat que l’executiu de Mariano Rajoy no hagi pres grans decisions polítiques durant aquest temps perquè qui les ha de prendre és el govern que surti elegit. A més, Millo ha titllat de «poc seriós» que «a sobre del que ha calgut fer, alguns intentin responsabilitzar el 155 d’allò que el Govern hagués hagut de fer abans i no havia fet».