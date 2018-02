La fiscal en cap de Barcelona va arxivar al novembre, abans de jubilar-se, una investigació contra Albiol

Les indagacions se centren en presumptes ajudes il·legals al Joventut de Badalona que el líder del PPC nega

Actualitzada 05/02/2018 a les 11:52

L'exfiscal en cap de Barcelona Anna Magaldi va arxivar una investigació contra el líder del PPC i exalcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, per presumptes ajudes econòmiques i operacions urbanístiques especulatives al Joventut de Badalona, segons han avançat 'Eldiario.es' i 'El Periódico'. L'arxiu de la causa pels presumptes delictes de malversació de fons públics, frau i prevaricació, es va produir al novembre i en les mateixes diligències també s'investigava el director de l'Institut Català del Sòl (Incasòl), Damià Calvet. Davant d'aquestes informacions, Albiol ha assegurat a través del seu compte de Twitter que durant el seu mandat com a alcalde «mai, i mai és mai, es va donar ni un sol euro de l'ajuntament al club».La investigació es va iniciar l'any 2015 arran d'una denúncia de l'Associació de Propietaris de la Unitat Residencial Mas Ram de Badalona-Tiana. Magaldi, que es va jubilar fa poques setmanes, va obrir diligències i va encarregar la investigació en el fiscal delegat de medi ambient i urbanisme de Catalunya, Antonio Pelegrín. Aquest considerava que s'havia acreditat l'existència de diversos delictes, però va ser apartat de la investigació dos anys. De fet, Magaldi va arxivar les diligències amb l'oposició de Pelegrín.L'exfiscal en cap de Barcelona va argumentar l'arxivament perquè, tot i que hi podia haver «irregularitats» i «il·legalitats», només eren administratives, no penals. La Fiscalia Superior de Catalunya va ratificar l'arxivament del cas.La denúncia detallava que l'Ajuntament de Badalona i l'Incasòl haurien desenvolupat operacions immobiliàries amb un «marcat signe especulatiu» que tenien com a finalitat «única» beneficiar econòmicament el club de bàsquet. De les investigacions portades a terme per Pelegrín se'n desprèn, segons els rotatius, la «clara voluntat» sobretot de l'Ajuntament de Badalona i l'Incasòl d'ajudar econòmica el Joventut «d'una manera clarament il·lícita», amb un procés «d'ajudes públiques il·legals» a través de l'ús d'una fundació que tenia participació del club i que hauria servit per destinar fons públics al Joventut; la promoció d'una operació urbanística al barri de Mas Ram, que va acabar resultant fallida, i una altre projecte immobiliari al barri del Pomar.