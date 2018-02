L'assemblea d'electes, possible via per desencallar la investidura

JxCat i ERC coincideixen que les negociacions avancen en la bona direcció després de la reunió d'aquest diumenge a Brussel·les

Actualitzada 05/02/2018 a les 15:26

El PP sobre una investidura 'doble': «No són capaços d'acordar-ne una i en volen dues»

L'assemblea d'electes impulsada per l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) podria ser la via per desencallar la investidura. Fonts pròximes a la reunió d'aquest diumenge a Brussel·les asseguren que es va posar sobre la taula aquesta opció per empoderar un govern a l'exili, tot i que fonts de JxCat no ho confirmen. Les dues parts coincideixen que les negociacions avancen en la bona direcció i fins i tot el portaveu dels republicans, Sergi Sabrià, ha considerat que aquesta opció «sona bé». Des de Brussel·les, on avui el líder de JxCat, Carles Puigdemont, s'ha reunit amb els seus diputats, el portaveu adjunt del grup, Eduard Pujol, no ha volgut entrar en els detalls sobre el contingut de les negociacions però ha afirmat amb contundència que de presidència i d'investidura «només n'hi ha una» i és la de Puigdemont. JxCat preveu un acord en els propers dies i els republicans també el veuen «més a prop».El coordinador general del PP a nivell estatal, Fernando Martínez-Maillo, ha rebutjat aquest dilluns la fórmula d'una possible investidura simbòlica, amb Puigdemont des de Brussel·les, i una altra d'efectiva, des de Catalunya. «L'únic que sabem és que el president del Parlament ha aplaçat la investidura. No són capaços de posar-se d'acord en una i en volen dues», ha ironitzat Fernández Maíllo, en la roda de premsa posterior al Comitè de Direcció del PP, en què també ha demanat «respecte als ciutadans de Catalunya i Espanya» davant d'aquesta proposta. El dirigent popular també ha anunciat que el govern espanyol està «preparat» per recórrer una investidura que no sigui presencial o «prendre les decisions que hagi de prendre per garantir un cop és que compleixin la llei i la Constitució a Catalunya».Fernández Maíllo ha insistit que «no hi ha investidures en la distància ni tampoc simbòliques». «L'única possible és la que es fa al Parlament i on s'escull president i Govern de la Generalitat. Tota la resta sobra», ha continuat Fernández Maíllo, que ha assenyalat que «ni podem seguir pendents d'un pròfug de la justícia». El dirigent popular ha reiterat que «l'única investidura possible és la que emana del Parlament». «I la resta és pura ocurrència que no va enlloc», ha afegit el dirigent popular, que també ha assenyalat que el govern espanyol ha demostrat que ni li ha «tremolat el pols».Per Fernández Maíllo, l'aplicació de l'article 155 a Catalunya ha suposat una «amplia credibilitat» davant la societat espanyola i que aquesta percepció «potser és major entre la societat espanyola que en el conjunt de la societat catalana, com s'ha vist en les últimes eleccions».