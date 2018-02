ERC indica que «sona bé» la proposta d'un govern legítim a Brussel·les amb un d'efectiu i executiu a Catalunya

Sabrià es mostra optimista després de la reunió amb Junts per Catalunya: «Progressem adequadament, som més a prop del que tots volem aconseguir»

Actualitzada 05/02/2018 a les 15:50

ERC troba «vergonyós» que Reagrupament demani la dimissió de Tardà

«Entenem que sona bé». Així s'ha referit el portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, a la proposta d'investir un Govern «legítim» a Brussel·les per una assemblea d'electes, i que hi hagi un govern executiu i efectiu que operi des de Barcelona, informació que ha avançat aquest dilluns 'La Vanguardia'. «Dona tot el valor al Govern legítim a Brussel·les i alhora fa possible acabar amb el 155», ha assenyalat Sabrià, qui s'ha mantingut durant la roda de premsa especialment curós i prudent sobre les negociacions que s'estan duent a terme amb Junts per Catalunya. Tanmateix, ha assenyalat que «progressem adequadament, som més a prop del que tots volem aconseguir», i que les trobades estan sent «fructíferes».«Les negociacions avancen a bon ritme, som optimistes però no entrarem en concrecions perquè respectem la necessària discreció», ha assenyalat Sabrià, fent ús d'un «progressa adequadament» que dies enrere havia emprat el conseller de Territori i Sostenibilitat cessat en aplicació del 155, Josep Rull, en una entrevista a RAC1 per referir-se a les converses amb els republicans.Per a Sabrià, el que és primordial és que s'acompleixin tres condicions: «Restituir Puigdemont, formar Govern i acabar amb el 155», ha enumerat. «Un sense els altres no ens funciona», ha indicat, «no té sentit tirar endavant propostes en el que s'assoleixin objectius de manera parcial», ha assenyalat, insistint en el que divendres va dir la secretària general d'ERC i presidenta del grup parlamentari, Marta Rovira en una entrevista a l'ACN: Que la investidura «no ha d'implicar conseqüències penals per a molts diputats si no és efectiva».Tot i les reserves en donar més detalls de la trobada amb Junts per Catalunya perquè les negociacions no es vegin afectades, Sabrià ha llençat un missatge optimista. «Estem convençuts que arribarem a un acord», ha assenyalatDurant la roda de premsa, el portaveu d'ERC ha qualificat de «vergonyós» que Reagrupament, vinculada al PDeCAT, hagi demanat la dimissió del diputat d'Esquerra als Congrés, Joan Tardà. En un comunicat, la formació -que va formar part de la candidatura de Junts per Catalunya el 21-D-, instava a Tardà el seu escó per haver-se convertit en un «destorb per al correcte desenvolupament del procés» i perquè «intenta afeblir la figura del President Puigdemont».«Ningú pot posar en dubte el compromís, l'honestedat i la fermesa en les seves conviccions d'algú com Joan Tardà», ha defensat Sergi Sabrià. «No trobareu ningú que hagi fet tant i durant tants anys per la llibertat d'aquest país», ha assegurat.