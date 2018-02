Eduard Pujol: «De presidència i d'investidura només n'hi ha una i serà la de Puigdemont»

JxCat manté contactes amb ERC i la CUP des de Brussel·les i assegura que es tancarà un acord en els pròxims dies: «Estem en molt bona direcció»

JxCat confia en tancar un acord en breu per investir Carles Puigdemont com a president de la Generalitat. «D'investidura només n'hi ha una, i de presidència només n'hi ha una, i serà la del president Puigdemont», ha assegurat el portaveu adjunt del grup parlamentari, Eduard Pujol, en una roda de premsa des de Brussel·les aquest dilluns al migdia. Així, després que diversos mitjans publiquessin que Puigdemont hauria proposat que l'assemblea d'electes l'investís com a president legítim i que el Parlament n'escollís un altre d'executiu, Pujol ha asseverat que només contemplen que la presidència i la investidura tinguin el nom de Puigdemont. Això sí, el portaveu adjunt de JxCat s'ha mostrat optimista de cara a tancar un acord en els pròxims dies, després de les reunions amb ERC i la CUP -per separat-: «Estem en molt bona direcció».Pujol ha dit que l'acord que s'assoleixi amb ERC i la CUP ha de «salvaguardar, protegir la investidura del president Puigdemont». «Hem anat insistint en aquesta direcció i continuem en aquest punt», ha afegit. El portaveu adjunt de JxCat ha volgut enviar un «missatge de tranquil·litat» sobre les converses, i ha destacat que el seu grup parlamentari és «conscient» de «la necessitat d'aixecar el 155».Eduard Pujol ha dit que «la discreció és garant d'un bon acord» i no ha volgut donar detalls sobre les fórmules que estan sobre la taula, i ha demanat que no es vulgui «adjectivar la democràcia». En un descans durant la reunió amb 27 diputats de JxCat i Puigdemont que se celebra a Brussel·les, Pujol ha dit que no pretenen «alimentar» nous processos judicials ni incomplir el reglament del Parlament.Preguntat per la publicació dels missatges privats entre Puigdemont i el conseller destituït Toni Comín, Pujol ha dit que a JxCat volen fer una «política diferent» i «humana» on «les reaccions de sensibilitat i d'humanitat» tenen espai.