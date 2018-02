Alamany considera que un president «simbòlic» no permetrà recuperar l'autogovern

La portaveu de Catalunya en Comú-Podem lamenta que les forces independentistes no es posin d'acord per formar un executiu que permeti que Catalunya deixi d'estar «paralitzada»

Actualitzada 05/02/2018 a les 16:56

La portaveu de Catalunya en Comú-Podem (CatECP), Elisenda Alamany, ha opinat que un president «simbòlic» no farà fora la vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, ni servirà tampoc per recuperar l'autogovern. En declaracions a la premsa aquest dilluns al migdia, Alamany ha respost així les especulacions sobre les negociacions entre JxCat, ERC i la CUP. Les forces independentistes treballen en una fórmula que permeti desbloquejar la investidura i faci compatible la restitució de Puigdemont com a president i alhora un Govern executiu a Catalunya, que sortiria del Parlament. En aquest sentit, Alamany ha lamentat que JxCat, ERC i la CUP no s'hagin posat encara d'acord per formar un executiu que permeti que Catalunya deixi d'estar «paralitzada».«Els gestos simbòlics a Catalunya han protagonitzat massa temps l'actualitat política», ha asseverat Alamany, que ha apuntat que l'Estat en comptes de gesticular ha respost amb una «reacció duríssima». En aquesta línia, la portaveu dels comuns ha dit que no entén què vol dir tenir un president simbòlic i un altre d'executiu. «No sé si la gent entén gaire que passem de no tenir president a tenir-ne dos», ha assenyalat.Encara sobre les negociacions entre JxCat, ERC i la CUP, Alamany s'ha preguntat per què si els tres partits «tenien un sol candidat es van presentar a les eleccions per separat», i ha ironitzat que la suma dels diputats dels republicans (32) i la CUP (4) és superior (36) a la dels escons de JxCat (34).