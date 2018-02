Salut eleva a 19 els brots de sarna declarats aquest any

136 persones ja han resultat afectades per aquesta malaltia però el secretari Joan Guix recalca que és una situació «normal»

El secretari de Salut Pública, Joan Guix, ha xifrat en 19 els brots de sarna que s'han donat a Catalunya des de principis d'any, uns brots que han afectat a 136 persones. Tot i aquestes dades, Guix ha volgut fer una crida a la calma i ha assegurat que és una situació «normal» i que «la realitat és la mateixa» que en altres anys, però que és una malaltia que ara es declara més per part dels metges. Guix ha reconegut que «no és tan habitual» que es doni en centres sanitaris però ha avançat que cap dels dos, el Moisès Broggi de Sant Joan Despí i l'Hospital Sant Joan de Reus, ha registrat cap nou cas els darrers dies, un fet que ha qualificat de «bon missatge».Des de Salut Pública tampoc han rebut la notificació de cap cas més en un dels darrers brots declarats, a l'escola Joan Rebull de Reus, però Guix ha recordat que el període d'incubació de la malaltia és llarg, entre una i sis setmanes, i per tant, encara es pot donar cert «degoteig» de casos nous. També ha recordat que només es declaren els brots i no pas els casos aïllats, que també se'n donen.