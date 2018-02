La CUP fa públics els 14 acords que s'havien de signar amb JxCAT i ERC per a la investidura

El document fixava promoure l'inici del procés constituent i l'impuls d'una assemblea constituent provisional

Actualitzada 02/02/2018 a les 15:15

La CUP ha fet públic aquest divendres un document amb 14 punts que, segons fonts cupaires, s'havia de signar i tancar dimarts al matí, abans del ple d'investidura, amb Junts per Catalunya i ERC. Entre d'altres, un dels punts plantejava l'inici del procés constituent i alhora impulsar una Assemblea Constituent provisional formada per diputats i el món municipal que bastís la metodologia per al procés constituent. Un altre dels punts fixava la internacionalització de la república i que durant aquesta legislatura no es fes cap concert educatiu amb els centres que segreguin per sexe. A banda d'apostar per la recuperació de la gestió d'Aigües Ter-Llobregat, el document també establia, entre d'altres, un pla de xoc contra la violència masclista, un contra la corrupció i que s'incrementin els recursos humans i tecnològics de l'Agència Tributària de Catalunya per de «perseguir i reduir» el frau fiscal.En concret sobre el procés constituent, el document fixa una primera fase participativa i vinculant al voltant del Fòrum Social Constituent. En aquesta etapa inicial els ajuntaments haurien d'impulsar debats a la societat civil, previ a una fase informativa per explicar-ne els objectius i el funcionament. El document també acota que de forma paral·lela i coordinada es treballaria amb agents socials i cívics en un format de pacte nacional. Per segellar-ho, el Fòrum hauria de «sistematitzar» les propostes populars per sotmetre-les més endavant a una consulta en forma de «multireferèndum». El resultats seran «mandat vinculant» per al Parlament, diu el text.La CUP assegura que aquests són punts programàtics amb JxCAT i ERC per a la investidura, i que s'havien de firmar dimarts a primera hora, abans que s'ajornés la sessió. El document, insisteixen els cupaires, no segellava però un acord de govern ni d'estabilitat parlamentària més ampli.Al text, Junts per Catalunya diu que l'acord que s'havia de rubricar «anticipa una forma de dialogar i treballar per fer possibles reptes republicans». ERC havia de fer-hi una última aportació, reflecteix el document.