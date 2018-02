L'ANC es pregunta si «algú dubta que a Espanya hi ha presos polítics»

L'entitat sobiranista afirma que seguirà «lluitant per la llibertat» de Forn, Junqueras, Sànchez i Cuixart

Actualitzada 02/02/2018 a les 18:12

«Encara algú dubta que a Espanya hi ha presos polítics?». És la pregunta retòrica de l'ANC després de la decisió del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena de mantenir en presó preventiva Joaquim Forn. El missatge s'acompanya d'un fragment de la resolució judicial i se'n subratlla una frase: «[...] per aconseguir l'aspiració d'independència que encara avui comparteix l'investigat». «No només ho diem nosaltres, també ho diu el jutge Llarena; són a la presó per les seves idees», afegeix en una piulada l'Assemblea que crida a no fer «ni un pas enrere». «Seguirem lluitant per la teva llibertat» i la d'Oriol Junqueras, líder d'ERC; l'expresident de l'Assemblea i diputat de JxCAT, Jordi Sànchez; i el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, assegura l'ANC a Forn.