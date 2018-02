L'alcalde de Gimenells, que va passar del PSC al PP, anuncia que abandonarà la política

Se sotmetrà a una qüestió de confiança a finals de mes, que ell mateix ja preveu que no superarà en no comptar amb el suport de la resta de regidors del consistori

L'alcalde de Gimenells i el Pla de la Font (Segrià), Dante Pérez, ha anunciat a través de Twitter que a finals de mes se sotmetrà a una qüestió de confiança –que anirà vinculada a l'aprovació dels pressupostos municipals- i en cas de no superar-la, tal com el mateix Pérez preveu que succeirà, assegura que deixarà l'alcaldia i es retirarà de la política. S'ha de tenir en compte que la resta de regidors del consistori (del PSC i del PDeCAT) estaven preparant la presentació d'un moció de cesura per fer fora Dante Pérez de l'alcaldia de Gimenells i el Pla de la Fomt. L'alcalde ha aprofitat per «demanar disculpes a aquells veïns del municipi i excompanys socialistes que, de manera lògica, haguessin pogut sentir-se traïts amb la meva decisió». Cal recordar que Pérez va decidir abandonar el PSC per tal de concórrer com a número dos en la llista del PPC per Lleida el 21-D, eleccions en què els populars no van obtenir cap diputat a la demarcació.A través de la seva publicació, Dante Pérez justifica que «en un moment crucial per a Catalunya em vaig veure amb l'obligació de mostrar el meu suport al partit del govern –de l'Estat- per la seva responsabilitat i desgast en la resolució de la qüestió secessionista, concurrent a les eleccions del 21-D en un lloc simbòlic de les llistes», afirma a través de Twitter, malgrat anar de segon a la candidatura del PPC per Lleida. «Espero i desitjo que Cs, PSC i PP siguin capaços d'arribar a acords, especialment en les pròximes eleccions municipals», finalitza Pérez la seva publicació.Amb el canvi de files de Pérez, la de Gimenells s'havia convertit en la segona alcaldia ocupada per un alcalde del PPC a Catalunya, després de la de Pontons.