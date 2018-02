Torrent manté que Puigdemont és el candidat a la investidura després dels missatges a Comín

El president de la cambra evita valorar políticament una conversa «privada» i apunta que l'informe dels lletrats podria estar a punt per la Mesa de dimarts

Actualitzada 01/02/2018 a les 10:22

El president del Parlament, Roger Torrent, manté que Carles Puigdemont és el candidat a la investidura de la presidència de la Generalitat. Ho ha dit l'endemà que Telecinco difongués uns missatge de Puigdemont a Toni Comín en què assegurava que els havien «sacrificat». En una entrevista a RAC1 aquest dijous, Torrent ha evitat valorar políticament una conversa que emmarca «estrictament en l'àmbit privat» i ha insistit que hi haurà sessió d'investidura quan «es compleixin totes les garanties democràtiques i d'efectivitat». En aquest sentit ha afirmat que no serà el Tribunal Constitucional qui en marqui el calendari, sinó el Parlament, ja que considera que pertoca a la «negociació política» trobar la fórmula per garantir que Puigdemont es pugui sotmetre a una investidura «efectiva». Torrent ha apuntat que l'informe dels lletrats sobre el calendari podria estar a punt «segurament» per la Mesa de dimarts.Puigdemont «és i continuarà sent» el candidat a la investidura, ha insistit Torrent. I pràcticament la mateixa resposta quan se li ha plantejat si Puigdemont serà el proper president.Torrent, que ha mostrat «tot el respecte» a les accions de Puigdemont i Comín a partir d'ara en aquest cas, ha defensat que no li pertoca a ell com a president del Parlament analitzar políticament un missatges que emmarca en un context «privat». «Entendrà que no entrem a valorar», ha insistit Torrent als micròfons de RAC1.Tampoc ha volgut aprofundir sobre un suposat 'pla Moncloa' que impliqués converses per negociar l'alliberament dels polítics empresonats. I en una defensa d'Oriol Junqueras, ha sentenciat: «No entraré en absolut amb insinuacions injustes i gairebé immorals».Sobre si són ara «els últims dies de la república», el president de la cambra catalana ha apuntat que el moviment independentista s'ha expressat «amb fortalesa brutal» i «especialment a les urnes». «Segur que no és l'última vegada que sentirem que és mort, segueix vigent», ha resolt el també diputat d'ERC.D'altra banda, Torrent ha insistit que tornarà a convocar la sessió quan es compleixin «garanties democràtiques i d'efectivitat». «El TC, cap tribunal no decidirà qui ha de ser el president de la Generalitat». I en ser preguntat per tant si desoirà la decisió de l'alt tribunal, Torrent ha assegurat que «lluitarà jurídicament per assenyalar el nyap jurídic per avalar el despropòsit del govern de l'estat espanyol».És en aquest sentit que ha afirmat també que intentarà contribuir a trobar una solució política a la investidura. «Haig de fer tot el possible i més per garantir el debat d'investidura», ha resolt Torrent.També ha explicat que la decisió d'ajornar al ple és seva i que la va compartir amb el seu equip «poc abans» de la compareixença. El president de la cambra ha insistit que va intentar contactar amb Puigdemont sense èxit però no ha entrat en més detalls sobre la trucada: «La comunicació és molt bona, el que em sembla important no són els detalls» sinó garantir a Puigdemont una investidura «efectiva». Torrent, que ha tornat a recordar que Puigdemont li va demanar empara per carta, ha insistit: «No retrocediré ni un mil·límetre en els drets del diputat a ser investit amb totes les garanties».El president del Parlament ha negat que s'hagi plantejat renunciar al càrrec al marge que «hi ha comentaris i amenaces que no són agradables, no es poden digerir mai, són inconcebible en democràcia». «Em reafirma més a no moure'm ni un mil·límetre en defensa de la democràcia i les institucions», ha insistit Torrent.