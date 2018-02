El Govern va dissenyar un exèrcit per «defensar la República», segons la Guàrdia Civil

El cos policial determina en un informe, fet a partir dels correus intervinguts a Salvadó, que Catalunya es va plantejar implantar la mili però ho va desestimar per la seva «imatge negativa»

Actualitzada 01/02/2018 a les 13:28

La Guàrdia Civil ha conclòs en un informe que el Govern Català, just després de declarar la independència, va dissenyar un exèrcit «destinat a la defensa de la República». Així ho relata el diari El País, que explica que els Guàrdies Civils han fet aquesta interpretació després d’analitzar els més de 20.000 correus intervinguts a l’ex secretari d’hisenda Lluís Salvadó. En l’informe, que el cos policial ha entregat al jutjat número 13 de Barcelona que porta la investigació sobre l’1-O, el cos policial espanyol també interpreta que aquest exèrcit es pretenia crear per prevenir «els riscos que podrien provenir de l’Estat espanyol», entre d’altres.Per treure aquesta conclusió la Guàrdia Civil ha prestat especial atenció a un correu que Salvadó va enviar a la vicepresidència i que contenia un document titulat ‘La Seguretat de la República Catalana’. En aquest document, sempre segons explica el rotatiu, el govern català es plantejava implantar la mili obligatòria, possibilitat que acabava desestimant per «la mala imatge» que té aquest servei a Catalunya a causa de «l’associació mental que té amb l’exèrcit espanyol». Segons l’informe de la Guàrdia Civil, en aquest correu també s’expressa la «incertesa» de «com es comportarà l’Estat Espanyol durant el període de transició» i s’assegura que els seus autors diuen que Catalunya necessitarà «un altre Estat li doni protección de manera temporal».Els agents creuen que 53 dels correus intervinguts són «d’interès» per la investigación sobre el referèndum de l’1 d’octubre.