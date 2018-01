Sànchez: «Els fets d'ahir al Parlament no ajuden a sumar com a país»

El president del grup parlamentari de JxCat assevera que els valors de la República «o són democràtics o no seran»

Actualitzada 31/01/2018 a les 16:24

El president del grup parlamentari de JxCat, Jordi Sànchez, ha fet arribar un missatge des de Soto del Real, on està empresonat -des de fa més de 100 dies- que s'ha publicat aquest dimecres al migdia al seu compte @jordialapreso. «Els fets d’ahir al Parlament no ajuden a avançar ni a sumar com a país. Mai més!, increpar els representants del poble, per més distants i crítics que siguin amb l’independentisme. Els valors de la República que volem, o són democràtics o no seran!», escriu Sànchez. El tuit arriba l'endemà que els diputats de Cs sortissin del Parlament i critiquessin que van haver de sortir «escortats» de la cambra entre escridassades de ciutadans independentistes que s'hi havien aplegat al davant.