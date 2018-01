La vicepresidenta del govern espanyol l'insta a buscar candidats tant «entre els diputats independentistes com entre els constitucionalistes»

La vicepresidenta del govern espanyol Soraya Sáenz de Santamaría ha demanat aquest dimecres al president del Parlament Roger Torrent que obri una nova ronda de contactes entre els partits per trobar un candidat alternatiu i per «salvar la situació que ha generat Puigdemont». Sáenz de Santamaría ha fet aquestes declaracions durant el torn de preguntes posterior a la intervenció de la presidenta del PP valencià Isabel Bonig al Forum Europa Tribuna Mediterrània, a València. La vicepresidenta ha dit que Torrent ha d'obrir contactes «per salvar la situació que ha generat Puigdemont» i que no pot creure que entre els més de 100 diputats de la cambra «no hi hagi ningú que pugi recuperar la senda del diàleg i el consens, i m'estic referint tant a independentistes com a constitucionalistes».Sáenz de Santamaría ha indicat que l'obligació del govern espanyol «és pensar en els catalans», que és el que ha fet el seu executiu «durant tota la crisi». La vicepresidenta espanyola ha afegit que a Catalunya «s'ha enfrontat els ciutadans, s'ha dividir la societat, s'ha sembrat discòrdia i s'ha conreat la divisió».«Toca pensar en el futur, els governs hem de pensar en el futur del país i no en el nostre, és un consell que m'aplico i que li l'aplico també al senyor Puigdemont», ha dit Sáenz de Santamaría, que ha indicat que «és moment de construir i que es deixi de destruir» i de reconèixer de manera pública «el que s'ha dit moltes vegades en privat».Preguntada sobre la manera en com Torrent s'ha adreçat a ella en la compareixença d'aquest dimarts, Sáenz de Santamaría ha dit: «Les dones tenim dret al nostre cognom».La vicepresidenta ha dit que amb el PSOE ha arribat a punts d'acord i ha compartit punts de vista durant la situació catalana. Sáenz de Santamaría ha afegit que ara és moment «per a una lleialtat que ara agreixo, qui defensem la constitució i les lleis és moment que estem junts».