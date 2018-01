Puigdemont, a Comín: «Els nostres ens han sacrificat, almenys a mi»

El candidat de JxCat va enviar missatges de mòbil ahir al conseller destituït després de l'ajornament del ple d'investidura

Actualitzada 31/01/2018 a les 12:08

Fonts properes a Puigdemont atribueixen la conversa a «un mal moment» superat pel missatge del vespre

Zoido nega cap acord per alliberar presos

El candidat de JxCat a la presidència de la Generalitat, Carles Puigdemont, va enviar diversos missatges al conseller destituït Toni Comín aquest dimarts després de l'ajornament del ple d'investidura. Segons ha gravat una càmera de Telecinco que ha registrat la pantalla del mòbil del diputat d'ERC, Puigdemont li ha dit: «Tornem a viure els últims dies de la Catalunya republicana. El pla de Moncloa triomfa. Només espero que sigui veritat i que gràcies a això puguin sortir tots de la presó. Si no, el ridícul històric és històric». A més, i tal com ha publicat El programa de Ana Rosa aquest dimecres al matí, Puigdemont afegeix -a través de la conversa per l'aplicació de missatgeria Signal-: «Suposo que tens clar que això s'ha acabat. Els nostres ens han sacrificat. Almenys a mi. Vosaltres sereu consellers (espero i desitjo), però jo ja estic sacrificat tal i com suggeria Tardà».Comín ha rebut els missatges de Puigdemont en un acte de l'N-VA a Lovaina -on ha substituït precisament el president destituït. Puigdemont també ha dit a Comín: «No sé el que em queda de vida (espero que molta!). Però la dedicaré a posar en ordre aquests dos anys i a protegir la meva reputació. M'han fet molt de mal, amb calúmnies, rumors, mentides, que he aguantat per un objectiu comú. Això ara ha caducat i em tocarà dedicar la meva vida en la defensa pròpia».Fonts properes al president Carles Puigdemont han atribuït la conversa privada entre ell i el conseller cessat Toni Comín que s'ha difós aquest dimecres per Telecinco a un «mal moment» que ja s'ha superat. Des de l'entron del líder de JxCat denuncien «la falta de límits i la vulneració de la intimitat que suposa divulgar converses privades», i recorden que Puigdemont «és una persona i té els seus moments, com tothom». En aquest sentit, admeten que l'actuació d'ERC, arran de l'ajornament del debat d'investidura, el va «sorprendre». «Però ser valent no és tenir mals moments, sinó superar-los», afegeixen, remarcant que Puigdemont ho va fer «un cop més» i que el seu missatge en vídeo del vespre és «el que recull la seva posició política» i és fruit de la «reflexió personal» i «les diverses converses que va mantenir».El ministre de l’Interior, Juan Ignacio Zoido, ha negat aquest dimecres cap acord ni conversa perquè el govern espanyol propiciï l’alliberament dels presos polítics a canvi de la no investidura de Puigdemont. «No hi ha cap negociació», ha dit als passadissos del Congrés en resposta a una pregunta sobre els missatges atribuïts al president destituït. Zoido ha assegurat que ell es queda «amb un altre dels missatges» on segons el ministre Puigdemont diu «això ha fracassat». «Crec que és un autèntic esperpent al que Puigdemont ha sotmès a la societat catalana, i és veritat que ha fracassat l’esperpent que ha posat en funcionament aquest senyor i que està donant lloc a una situació que no és desitjable a cap persona ni a cap polític i que està tenint una actuació circense amb manca de respecte als catalans, a la Constitució i a l’Estat de dret».