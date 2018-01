Pedro Sánchez demana a Rajoy un «horitzó de sortida» a la «crisi catalana»

«En política el que no fa res tampoc és res» i cal «resoldre els problemes enlloc de cronificar-los»

Actualitzada 31/01/2018 a les 10:38

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha demanat aquest dimecres al president del govern espanyol, Mariano Rajoy, que doni una «resposta política» i «un horitzó de sortida» a la «crisi catalana». Sánchez, que ha reiterat el suport de la seva formació a les actuacions que ha dut a terme fins ara l’executiu espanyol, ha recordat a Rajoy que «en política el que no fa res tampoc és res». «La finalitat d’un govern no és conservar el poder, sinó resoldre els problemes enlloc de cronificar-los». Sánchez també ha reaccionat a la decisió del president del Parlament, Roger Torrent, d’ajornar el ple d’investidura de Carles Puigdemont, i ha apuntat que «si l’única sortida que proposa l’independentisme es diu Puigdemont és que no volen una sortida». Ha fet aquestes manifestacions a la presentació d’un esmorzar informatiu del secretari general dels socialistes madrilenys, José Manuel Franco.