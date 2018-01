Comín es querellarà davant la justícia belga i l'espanyola per la revelació de la conversa amb Puigdemont

Per la seva banda, Puigdemont ha afirmat que «sóc humà i hi ha moments que també jo dubto»

Puigdemont: «Sóc humà i hi ha moments que també jo dubto»

Sóc periodista i sempre he entès que hi ha límits, com la privacitat, que mai s’han de violar. Sóc humà i hi ha moments que també jo dubto. També sóc el President i no m’arronsaré ni em faré enrere, per respecte, agraïment i compromís amb els ciutadans i el país. Seguim! — Carles Puigdemont (@KRLS) 31 de gener de 2018

L'advocat de Toni Comín, Gonzalo Boye, ha anunciat que presentarà una querella davant la justícia belga i una altra davant la justícia espanyola contra Telecinco per la revelació de la conversa amb Puigdemont. Boye ha explicat en declaracions a Rac1 que s'haurien comés dos fets delictius: l'enregistrament dels missatges a Bèlgica, per una banda, i la seva difusió a l'estat espanyol, per l'altra. L'advocat de Comín assegura que l'obtenció dels missatges en els que Puigdemont admetria la seva retirada –després ho ha atribuït «a un mal moment»– s'han obtingut «de forma il·legal» i, a més, estarien del tot «descontextualitzats». Boye no ha volgut confirmar que el 'Carles' que envia els missatges a Comín sigui Carles Puigdemont: «Em limito a la part jurídica».Boye ha lamentat que la cadena de televisió hagi traspassat els «límits» de la intimitat de Comín amb l'enregistrament i difusió dels missatges de mòbil que s'hauria intercanviat amb Puigdemont aquest dimarts al vespre. «S'ha vulnerat la intimitat de les comunicacions».L'advocat de Comín recorda que qualsevol persona pot fer públiques les seves converses amb una altra persona, però que en cap cas ho pot fer un tercer, com ha succeït en aquest cas: «Son converses descontextualitzades aconseguides de forma il·legal».Boye, a més, explica que «això està penat a la legislació belga i a l'espanyola» i és per això que la querella es presentarà als dos països. «Hi ha dues coses: qui ho ha divulgat i qui ho ha obtingut. Una cosa es produeix a Bèlgica i l'altra a Espanya», detalla l'advocat.Per la seva banda, Carles Puigdemont, ha defensat després de la publicació a T5 de les seves converses amb Toni Comín que és «humà» i té moments de dubte, però que no farà cap pas «enrere». En una piulada, Puigdemont també ha dit que com a periodista ell sempre havia entès que «hi ha límits, com la privacitat, que mai s'han de violar». «Sóc humà i hi ha moments que també jo dubto. També sóc el President i no m'arronsaré ni em faré enrere, per respecte, agraïment i compromís amb els ciutadans i el país», ha afegit, tancant el missatge amb un «seguim!».