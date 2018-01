Un dels ferits ha sofert una fractura de clavícula i ha estat traslladada a l'Hospital del Mar de Barcelona

Tretze persones han estat ateses pels serveis del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) aquest dimarts a la tarda en els enfrontaments entre les forces de l'ordre i els manifestants que hi ha hagut a la concentració davant del Parlament de Catalunya. A tres quarts de nou de la nit, l'esdeveniment seguia en marxa. De les tretze persones deu són agents dels Mossos d'Esquadra, que segons el SEM han estat atesos per contusions lleus. Pel que fa a les altres tres persones, una ha patit una fractura de clavícula menys greu i ha estat traslladada a l'Hospital del Mar de Barcelona. Una altra ha sofert una contusió de genoll lleu i ha estat traslladada al CAP Pere Camps. I la tercera ha patit un traumatisme lleu i ha estat donada d'alta in situ.