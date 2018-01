Torrent desconeixia el mètode que JxCat pretenia seguir a la investidura i el discurs de Puigdemont

La manca d’informació i l’afany del president per protegir la Mesa i els diputats en llibertat provisional han acabat d’empènyer-lo a ajornar el ple

Actualitzada 30/01/2018 a les 19:29

El president del Parlament, Roger Torrent, desconeixia aquest dimarts al matí –només unes hores abans de l’inici de la sessió- els detalls sobre com volia JxCat que es desenvolupés el ple d’investidura. Tant és així que, segons ha pogut saber l’ACN per fonts republicanes, un dels factors que han portat a Torrent a decidir ajornar la sessió ha estat, precisament, que els de Carles Puigdemont no volien explicar-li ni a ell ni als altres partits independentistes –ERC i la CUP- quin mètode i quin itinerari i quina estructura temporal pensaven aplicar per poder portar a terme la investidura amb unes mínimes garanties d’èxit. A més, tant el president com Esquerra tampoc coneixien si Puigdemont assistiria presencialment al ple o ni, ni el contingut del discurs que es pretenia fet en boca del candidat o d’un altre diputat de JxCat. Aquesta manca d’informació i l’afany que ha manifestat sempre el president del Parlament per protegir la Mesa i els diputats en llibertat provisional han acabat d’empènyer Torrent a convocar a la premsa i ajornar el ple.Fonts republicanes han explicat a l’ACN que ERC i JxCat havien acordat celebrar el ple i investir Puigdemont sempre i quan el mètode i itinerari formal escollits fossin viables, garantissin un primer èxit de la iniciativa i no impliquessin problemes legals greus per a la Mesa i, sobretot, per als diputats que estan en llibertat provisional. A més, els republicans asseguren que també havien acordat poder tenir accés al discurs de Puigdemont per conèixer el seu contingut amb anterioritat a ser pronunciat, i saber amb antelació si el candidat apareixeria o no al ple.Dilluns a la nit, el grup parlamentari i la direcció d’ERC mantenen una reunió a la seu del partit on els responsables asseguren que cap d’aquests detalls han estat explicats per part de Puigdemont ni de JxCat i que, en aquell moment, no sabien com aniria el ple ni quin seria el resultat. Tot i així, es produeix una votació on tots els presents donen suport a participar del ple i avalar la investidura de Puigdemont sempre i quan fos Torrent qui, al menys, tingués les concrecions que poguessin aportar les garanties exigides.Durant el matí d’aquest dimarts, però, ni el president del Parlament ni els dirigents d’ERC tenien, segons les mateixes fonts, els detalls sobre el mètode, l'itinerari a seguir, la presència del candidat i el discurs de Puigdemont. És precisament aquest desconeixement i els motius legals i de garanties que ell mateix ha explicat, el que ha portat a Torrent a decidir-se finalment per convocar la seva compareixença al Parlament i anunciar l’ajornament del ple.Des de la presidència del Parlament han descartat pronunciar-se sobre aquests fets i aportar cap comentari, i han preferit «refermar el seu compromís de garantir en tot moment la investidura de Carles Puigdemont com a president de la Generalitat».