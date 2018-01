El president de Parlament no desconvoca la sessió i tampoc proposarà cap altre candidat perquè el líder de JxCat té «tota la legitimitat i tot el dret» de ser-ho

Actualitzada 30/01/2018 a les 12:10

El govern espanyol veu l’ajornament com la «conseqüència obligada» de l’actuació de l’estat de dret

El president del Parlament, Roger Torrent, ha ajornat el ple d'investidura però no l'ha desconvocat per assegurar que el candidat, Carles Puigdemont, se sotmeti a un debat «amb totes les garanties». Així ho ha explicat en una compareixença al despatx d'audiències de la cambra aquest dimarts al matí, on també ha deixat clar que no proposarà cap altre candidat a la investidura perquè Puigdemont té «tota la legitimitat i tot el dret» de ser-ho. Torrent també ha subratllat que ni la vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, ni el Tribunal Constitucional no decidiran qui ha de ser el president de la Generalitat.En la compareixença, el president parlamentari ha argumentat que, atenent la petició d'empara de Puigdemont per garantir el seu dret a una investidura amb garanties, i per donar temps a les al·legacions de JxCat al TC, el ple queda ajornat tot i que es manté convocat. «Se celebrarà un cop assegurem un debat efectiu i amb garanties», ha apuntat Torrent, que també ha instat els serveis jurídics del Parlament perquè la cambra es personi i formuli al·legacions a la resolució del TC.Torrent ha instat el Constitucional a resoldre amb la màxima brevetat possible les al·legacions per desfer el «nyap» jurídic que ha perpetrat per «no contradir» el govern espanyol. A més, el president del Parlament ha insistit que té la responsabilitat, el deure i el compromís de protegir la cambra d'atacs «antidemocràtics». «No em mouré ni un mil·límetre en la defensa dels drets polítics dels diputats», ha asseverat Torrent, en la compareixença d'aquest matí, on també ha constatat que anirà «fins al final» per defensar els drets de Puigdemont: «La democràcia no se suspèn», ha afegit.El president de la cambra ha insistit que s'investirà el candidat que rebi el suport majoritari de l'hemicicle, i no el que decideixi «un Tribunal o un ministre en un despatx a 600 quilòmetres de distància». «El poble de Catalunya mereix un respecte», ha conclòs Torrent.El govern espanyol ha valorat aquest dimarts com una «conseqüència obligada» de l’actuació de l’Estat de dret la decisió del president del Parlament, Roger Torrent, d’ajornar el ple d’investidura de Carles Puigdemont. Segons La Moncloa, aquesta mostra de «respecte a la legalitat» és fruit «tant de l’acció del govern [espanyol] com dels tribunals». Així ho han apuntat fonts de La Moncloa poc després de la roda de premsa que Torrent ha ofert al Parlament, on ha apuntat que el ple s'ajorna perquè la investidura de Puigdemont es pugui celebrar «amb totes les garanties». Aquest dimarts al matí, en una entrevista a TVE, el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, havia advertit el propi Torrent i els membres de la Mesa que donessin suport a la investidura de Puigdemont de les «responsabilitats» que podrien haver d’afrontar per aquesta decisió. Segons Rajoy, el Parlament de Catalunya ha d’«acatar la voluntat del Tribunal Constitucional».