Puigdemont crida a la unitat del sobiranisme per donar resposta al «nou atac»

El presidenciable de JxCat diu que «no hi ha cap altre candidat ni aritmètica possible»

Actualitzada 30/01/2018 a les 21:03

El candidat de JxCat a la investidura, Carles Puigdemont, ha volgut emetre un missatge des de Brussel·les que ha fet públic aquest dimarts al vespre, després que al matí el president del Parlament, Roger Torrent, ajornés el ple on estava previst fer-lo president de nou. En un vídeo distribuït per les xarxes socials, Puigdemont «lamenta» la decisió de Torrent de no celebrar el ple però diu que «s’ha de respectar». A més, ha volgut fer una crida a «la unitat» de l’independentisme i el sobiranisme per superar «aquest nou atac» i donar «una resposta coordinada» per abordar «l’etapa del desplegament de l’1-O i 21-D». A més, ha avisat que, sigui com sigui, al Parlament «no hi ha cap altre candidat» a president més que ell i que no existeix «cap altra aritmètica possible».