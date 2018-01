JxCat, ERC i la CUP, decidits a tirar endavant el ple d'investidura malgrat les condicions del TC

La formació de Puigdemont posa sobre la taula la possibilitat d'entrar el seu discurs al registre de la cambra perquè un altre diputat el llegeixi durant la sessió d'aquesta tarda

Actualitzada 30/01/2018 a les 10:02

JxCat, ERC i la CUP estan decidits a tirar endavant el ple d'investidura malgrat les condicions del Tribunal Constitucional (TC), tal i com han confirmat a l'ACN fonts consultades de les tres formacions. Quan falten poques hores per l'inici de la sessió -convocada a les 15:00 de la tarda- la formació del candidat, Carles Puigdemont, posa sobre la taula la possibilitat d'entrar el seu discurs al registre del Parlament perquè un altre diputat el llegeixi durant el ple. Algunes fonts de JxCat afirmen que podria ser el secretari primer de la Mesa, Eusebi Campdepadrós, qui llegís el text. El TC no avala que la investidura sigui a distància, i només preveu que Puigdemont sigui investit si assisteix al ple. Des d'ERC apunten que a primera hora d'aquest matí no hi ha acord per cap fórmula en concret, i tampoc que algun diputat llegeixi el discurs del candidat. La CUP també insisteix que no hi ha cap acord tancat. De fet, les tres formacions es van emplaçar per seguir-ne parlant aquest mateix matí.Des de JxCat reiteren, però, que el format final de la investidura depèn de la Mesa, i que és l'òrgan parlamentari qui ha de prendre la decisió. Al seu torn, la CUP va assegurar aquest dilluns -després d'una reunió a tres bandes- que no hi havia acord tancat amb els altres grups independentistes. Fonts dels cupaires han negat en aquest sentit que s'hagi avançat les últimes hores més en ferm, tampoc en el format de la investidura amb Puigdemont de candidat ni en el sentit del seu vot.El Constitucional es reuneix avui a les 13:00 hores per resoldre les al·legacions de JxCat en contra de les mesures cautelars contra la suspensió de la investidura a distància. El TC també va notificar aquest dilluns al president del Parlament, Roger Torrent, que s'enfrontaria a una querella en cas de no suspendre la sessió plenària un cop sigui evident que Puigdemont no hi és. El candidat a la presidència va optar finalment per no demanar el permís judicial per ser investit, tal i com li requeria el TC, ja que entén que té el dret d'optar a la investidura. A més, la defensa de Puigdemont també va presentar un escrit al Tribunal Suprem on argumentava que té immunitat parlamentària i tots els drets com a diputat.