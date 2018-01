Eusebi Campdepadrós denuncia que la Guàrdia Civil l'esperava a casa aquest dilluns a la nit

«Complirem el compromís amb la ciutadania que ens ha confiat el seu vot», assegura el membre de la Mesa del Parlament i diputat de JxCat

Al arribar a casa m’esperava la Guardia Civil. Dema complirem el compromis amb la ciutadania que ens ha confiat el seu vot.

Visca la Terra !!!! — Eusebi Campdepadrós #JuntsxCat (@ECampdepadros) 29 de gener de 2018

El membre de la Mesa del Parlament i diputat de Junts per Catalunya, Eusebi Campdepadrós, ha explicat en una piulada al Twitter que la Guàrdia Civil l'esperava a la seva arribada a casa aquest dilluns a la nit, hores abans de l'inici del ple d'investidura del president de la Generalitat. «Demà [avui] complirem el compromís amb la ciutadania que ens ha confiat el seu vot», ha afegit Campdepedrós, que ha finalitzat la seva piulada amb un «Visca la Terra!». El ple d'investidura, on es manté la incògnita si el candidat de Junts per Catalunya s'hi presentarà, està previst que comenci a les tres de la tarda.Abans, però, a la una del migdia, el ple del TC es reunirà per resoldre les al·legacions presentades aquest dilluns a la tarda per Junts per Catalunya en contra de les mesures cautelars dictades pels magistrats, que impliquen la suspensió de qualsevol investidura a distància, la condició que Puigdemont obtingui permís d’un jutge per a ser present a la sessió i la negació de la possibilitat que els diputats que es troben a Brussel·les deleguin el seu vot.