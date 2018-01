El PP demana a l'Eurocambra que prohibeixi l'entrada a Puigdemont

González Pons demana al president Antonio Tajani que veti el líder de JxCat perquè té «una ordre de recerca i captura» a Espanya i «s'oculta» a Bèlgica

Actualitzada 30/01/2018 a les 18:25

El Partit Popular ha demanat al president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, que prohibeixi l'entrada a la cambra al president Carles Puigdemont. En una carta, el líder dels populars a Brussel·les, Esteban González Pons, ha demanat a l'Eurocambra que veti Puigdemont perquè té «una ordre de recerca i captura» per «violar la llei» i ha «escapat de les seves responsabilitats penals, ocultant-se en un altre país». Fonts de Junts per Catalunya a Brussel·les han recordat que Carles Puigdemont «és un ciutadà lliure» a Bèlgica i «pot anar on vulgui». «Per ara», però, no hi ha plans que el líder de JxCat intenti entrar al Parlament Europeu. «No demanen a Bèlgica que l'entregui i volen que se'l veti?», han destacat. Segons el PP espanyol, però, el Parlament Europeu no hauria de permetre l'entrada de Puigdemont «sota cap circumstància». Dijous, ERC organitza a la cambra un acte sobre l'1-O.En la carta dirigida al president del Parlament Europeu, González Pons ha assegurat que té «por» i que seria «intolerable» que «algunes persones» intentessin posar els espais del Parlament Europeu «al servei» de Puigdemont. Segons ha defensat el líder dels populars a Brussel·les, l’únic objectiu d’aquestes persones seria donar al candidat de JxCat «una plataforma mediàtica i convertir el Parlament Europeu en un plató de televisió» perquè Puigdemont pogués «difondre els seus objectius il·lícits». «Avui és Puigdemont, però demà podria ser qualsevol altre fugitiu d’Itàlia, d’Alemanya, de Bèlgica o de França», ha afirmat.González Pons ha assenyalat que la institució que presideix Tajani ha de mantenir-se «estrictament d’acord amb l’estat de dret». A més, ha remarcat al president del Parlament Europeu que el Tribunal Constitucional «ha dictaminat que Puigdemont no pot ser el candidat a la presidència del govern de Catalunya perquè és un fugitiu de la justícia espanyola» i que «només pot ser candidat a la presidència si es presenta davant un jutge i assumeix la responsabilitat dels seus actes».