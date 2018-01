El candidat a la investidura denuncia «actuacions judicials i governamentals» per impedir que pugui assistir al ple de demà

Actualitzada 29/01/2018 a les 14:12

El candidat a la investidura com a president de la Generalitat, Carles Puigdemont ha demanat empara al president del Parlament, Roger Torrent, a través d'un escrit. «Ateses les actuacions judicials i governamentals de l'estat encaminades a obstaculitzar l'exercici del meu mandat com a diputat i com a candidat a la presidència de la Generalitat, i particularment a impedir que pugui assistir al ple d'investidura programat pel proper dia 30 de gener, com a màxima autoritat d ela cambra i en les funcions que li són inherents de fer complir el reglament, li sol·licito empara i que adopti les mesures necessàries per tal de salvaguardar els drets i les prerrogatives del Parlament i del conjunt dels seus membres», afirma Puigdemont. Es tracta d'un escrit que s'ha registrat aquest matí a la cambra catalana.En l'escrit, Puigdemont especifica que fa la petició en la seva condició de diputat del Parlament i com a candidat a president de la Generalitat proposat per la presidència que ostenta Torrent. I recorda que segons el reglament del Parlament (article 4), té el dret d'assistir als debats i a les votacions del ple, i d'acord amb l'Estatut (article 57) i el propi reglament del Parlament (article 22) gaudeix d'immunitat amb efecte concret que «no pot ésser detingut si no és en cas de delicte flagrant».Puigdemont no concreta quines mesures podria prendre Torrent i es limita a parlar de «mesures necessàries per tal de salvaguardar els drets i prerrogatives del Parlament i de conjunt dels seus membres».Tot i que aquest diumenge des de JxCat es va anunciar que es demanaria l'autorització judicial perquè Puigdemont pugui assistir al ple d'investidura, aquest matí el seu advocat, Jaume Alonso-Cuevillas, ha explicat que després d'estudiar a fons la situació s'allunya aquesta possibilitat de demanar el permís judicial, la condició que va posar dissabte el tribunal Constitucional (TC) per avalar una investidura presencial de Puigdemont. De moment, el ple d'investidura està convocat per demà a les 15 hores.