La Mesa es reuneix demà per decidir sobre el vot delegat de Junqueras i Sànchez

El PSC i PPC demanaran la suspensió de la sessió plenària si s'intenta investir Puigdemont a distància

Actualitzada 29/01/2018 a les 18:42

La Mesa del Parlament es reunirà aquest dimarts a les 10:00 hores, és a dir, cinc hores abans de l'inici del ple d'investidura. L'òrgan parlamentari, que presideix Roger Torrent, haurà de decidir sobre el vot delegat dels dos diputats que continuen empresonats a Madrid, el president d'ERC i vicepresident destituït, Oriol Junqueras, i el president del grup parlamentari de JxCat, Jordi Sànchez. D'altra banda, el PSC i el PPC ja han avançat que demanaran la suspensió del ple de demà si s'intenta que el candidat, Carles Puigdemont, sigui investit a distància, en no assistir al Parlament. La Mesa també haurà d'acceptar les credencials dels tres nous diputats, Sawla El Garbhi i Ferran Roquer (JxCat) i David Rodríguez (ERC).La Mesa també hauria d'haver-se pronunciat sobre la delegació de vot dels diputats que estan amb Puigdemont a Brussel·les, però Lluís Puig, Clara Ponsatí (JxCat) i Meritxell Serret (ERC) ja han renunciat a la seva acta, així com també ho va fer Quim Forn, empresonat a Estremera. El republicà Toni Comín, que sí que manté l'acta de diputat, ha renunciat aquest matí a la delegació del seu vot a la investidura. Puigdemont ja va retirar la petició de delegar el vot la setmana passada. Cal recordar que el Suprem ha negat a Junqueras i Sànchez un permís extraordinari per poder assistir demà al ple d'investidura.